Омикрон уже в 20 областях Украины, а заражений в 7 раз больше: Ляшко назвал сроки пика COVID-19

Значительный рост числа заражений коронавирусом происходит из-за циркуляции штамма Омикрон - Ляшко / УНИАН

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине за последние 3 недели выросла в семь раз. Число госпитализаций возросло вдвое. Штамм Омикрон установлен уже в 20 регионах страны. Больше всего случаев в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве. На прошлой неделе, по сравнению с позапрошлой, количество заражений выросло на 84 тысячи. Пик заболеваемости прогнозируется в ближайшие две недели. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе своего брифинга в понедельник, 31 января, он рассказал о том, что заболеваемость коронавирусом в Украине за последние 3 недели выросла в 7 раз. Госпитализаций с диагнозом COVID-19 стало в два раза больше.

Читайте такжеБустерная доза и отсутствие AstraZeneca: Ляшко рассказал о вакцинации в Украине в этом годуКроме того, по словам Ляшко, новый штамм Омикрон нашли уже в 20 регионах страны. Больше всего заражений выявили в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и в городе Киев.

Также он отметил, что за позапрошлую неделю было установлено 110 тысяч случаев заболевания коронавирусом, а уже за прошлую – 194 тысячи.

"Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта омикрон коронавируса SARS-CoV-2", - объяснил ситуацию министр.

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Известно, что в медицинских учреждениях выделено 69, 32 тысяч койкомест, из них 66,31 тысяч коек обеспечены кислородом. За неделю стало на 4400 больше таких больничных мест. Число коек увеличивается и для детей.

Глава Минздрава добавил, что в ближайшие 2 недели ожидается рост числа заражений коронавирусом. В этот период ожидается пик заболеваемости COVID-19 в Украине.

"Из опыта других стран, с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца. Поэтому в ближайшие две недели мы прогнозируем рост количества случаев инфицирования коронавирусом", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро понедельника, 31 января, в Украине установили 22 026 новых случаев заражения COVID-19. За прошедшие 24 часа госпитализировали 2 322 человека. Погибли 78 людей. Выздоровели 4 346 человек.

В Национальной академии наук считают, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может быть уже 4-5 февраля. По мнению ученых, на данный момент сложно прогнозировать, сколько будет установлено новых случаев заражения COVID-19.

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