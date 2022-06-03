"Он находится в военном состоянии": Кошевой рассказал о тяжелой встрече с Зеленским во время войны

Кошевой рассказал, что показал Зеленскому немного мемов.
Актер и юморист Евгений Кошевой признался, что во время войны смог увидеть президента Украины и своего лучшего друга Владимира Зеленского.
В интервью Украинской правде Кошевой признался, что он с актером из 95 Квартала Александром Пикаловым приезжали в Офис президента.
"Приехали, чтобы поддержать его. Там 15-20 минут у него было, почему многие журналисты собирались. Потом мы узнали, что в это время приехал Борис Джонсон. Мы приехали, встретились с Андреем Борисовичем, с Владимиром Александровичем, немного пообщались, спросили их", – поделился Евгений Кошевой.
Кошевой рассказал, что показал Зеленскому немного мемов о "Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение".
"Немного разрядили тогда обстановку", – добавил Кошевой.
Актер признался, что хоть с Пикаловым приехал поддержать президента, но президент поддержал их: "Вышли с эйфорией. Говорит: "Да, все, давайте, мне нужно работать". Мы сфоткались еще на память на Банковой перед Офисом президента. Фотку не выставляю, берегу к победе".
В каком состоянии Зеленский
Евгений Кошевой рассказал, что тоже общается с Владимиром Зеленским телефоном. Он поделился, что, видимо, президент совсем не спит.
"Он постоянно находится в состоянии военном. Он, должно быть, мне лжет, что он спит, но говорит, что спит. Но такое ощущение, что он там круглосуточно в медиапространстве или где-нибудь на встрече с генералами, военными. Поэтому я не знаю, сколько часов он может спать", – заметил юморист.
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