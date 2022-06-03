"Он находится в военном состоянии": Кошевой рассказал о тяжелой встрече с Зеленским во время войны

Евгений Кошевой и Владимир Зеленский / соцсети, president.gov.ua

Актер и юморист Евгений Кошевой признался, что во время войны смог увидеть президента Украины и своего лучшего друга Владимира Зеленского.

В интервью Украинской правде Кошевой признался, что он с актером из 95 Квартала Александром Пикаловым приезжали в Офис президента.

"Приехали, чтобы поддержать его. Там 15-20 минут у него было, почему многие журналисты собирались. Потом мы узнали, что в это время приехал Борис Джонсон. Мы приехали, встретились с Андреем Борисовичем, с Владимиром Александровичем, немного пообщались, спросили их", – поделился Евгений Кошевой.

Кошевой рассказал, что показал Зеленскому немного мемов о "Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение".

"Немного разрядили тогда обстановку", – добавил Кошевой.

Актер признался, что хоть с Пикаловым приехал поддержать президента, но президент поддержал их: "Вышли с эйфорией. Говорит: "Да, все, давайте, мне нужно работать". Мы сфоткались еще на память на Банковой перед Офисом президента. Фотку не выставляю, берегу к победе".

В каком состоянии Зеленский

Евгений Кошевой рассказал, что тоже общается с Владимиром Зеленским телефоном. Он поделился, что, видимо, президент совсем не спит.

"Он постоянно находится в состоянии военном. Он, должно быть, мне лжет, что он спит, но говорит, что спит. Но такое ощущение, что он там круглосуточно в медиапространстве или где-нибудь на встрече с генералами, военными. Поэтому я не знаю, сколько часов он может спать", – заметил юморист.

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