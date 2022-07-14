"Они насрали всем полные унитазы": Евгения Гапчинская рассказала, как россияне испоганили ей жизнь

Евгения Гапчинская / скриншот

Художница Евгения Гапчинская до начала вторжения России жила в своем доме в Макаровском районе, но сейчас он разорен оккупантами, ее муж защищает страну в ВСУ, а сама Евгения была вынуждена обратиться к психологу, чтобы найти силы вернуться к работе.

Сейчас ее мастерская стала домом для нее и ее сына, потому что их дом изуродовали и разграбили русские захватчики, пишет "ТСН".

Денег у семьи не было: все осталось в сейфе разграбленного дома

Муж Евгении встал на защиту родины с оружием в руках с первых дней широкомасштабного вторжения. Загородный дом сразу стал опасным местом, и Евгении пришлось бежать с четырехлетним сыном в Киев, где их уже ждала дочь Анастасия, но и оттуда им пришло бежать - через Польшу Евгения с детьми уехала в Германию. Спали на вокзале прямо на платформе. Труднее всего было не испугать младшего ребенка слезами.

В мае они уже вернулись домой. По словам Евгении, свое возвращение она запомнит навсегда.

Евгения Гапчинская / скриншот

"Я бы упала и лежала, и вдыхала бы этот воздух нашего железнодорожного вокзала", - призналась Евгения.

Но психологическая травма была настолько глубока, что до июня Евгения не бралась за кисти. Чтобы вернуться на работу, ей понадобилась помощь психолога. Уже больше месяца художница работает.

"Да здравствует жизнь, и мы будем жить"

В жизни Евгении так случилось, что из всех знакомых помощь предложил только Юрий Горбунов. Остальные спрашивали, как дела, а после рассказа об ограбленном доме и муже, который в ВСУ, пытались закончить разговор. А помощь художнице была действительно нужна. Юрий помог Евгении найти психолога, и за несколько встреч ей стало гораздо легче.

По ее словам, украинцы и россияне - полные антиподы.

Читайте также"Боевые буряты" Путина попались на грабежах и пытках украинцев: названы имена мародеровУкраинцы – это те, кто убирают, придумывают, мечтают, претворяют мечты в жизнь, мы все созданы для того, чтобы создавать что-то. Русские же рождены для того, чтобы разрушать, лгать, воровать, портить.

"Они насрали всем полные унитазы, они или не умеют их смывать, или я не знаю", - недоумевает художница.

Разрушенный дом Евгении / скриншот

Евгения уже чувствует приближение победы, чувствует, что все это не зря

Ее муж похудел на 15 кг и потерял 6 зубов, но он настроен оптимистично. Он занимает очень активную гражданскую позицию, прошел АТО, и сейчас он тоже на том месте, где считает нужным – он пулеметчик.

Малыш очень скучает по папе, он понимает, что происходит. Евгения не скрывает от ребенка правду о войне.

"Это мой город, мой дом, мой огород и сад, это вы - твари, идите!" — говорит Евгения, которая отрезала волосы, потому что хотелось "дышать всей поверхностью", начать все сначала, и которая намерена продолжать дарить счастье.

Сейчас Женя готовится начать делать иллюстрации к украинским детским сказкам. Она говорит: "Какие красивые наши ребята, вы видели, какие красивые, в каждом сюжете, наши воины, какие же они красивые!".

Напомним, путинские войска оставили после себя на оккупированных территориях смерть и разруху. Они убивали, пытали, насиловали мирных жителей, а еще грабили дома и магазины. Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович объяснил причины таких неадекватных действий армии России.

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