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Война за соцопросы: почему депутаты сцепились из-за расширения полномочий ЦИК

Анастасия Кучкина

журналист

11 сентября 2020, 07:14

Слуги народа хотят разрешить ЦИК проводить соцопросы в день выборов. Но другие депутаты всячески блокируют эту инициативу.

ЦИК
ЦИК хотят разрешить проводить соцопросы в день выборов / УНИАН

10 сентября нардеп от фракции Голос Ольга Стефанишина зарегистрировала альтернативный законопроект 4043-10 "О внесении изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии" насчет опросов общественного мнения.

Это – уже десятый по счету законопроект, который внесли депутаты Голоса, чтобы затормозить рассмотрение основного законопроекта 4043, который ранее внесли депутаты Слуги народа.

Парламент может рассмотреть документ в следующую пятницу, 17 сентября. Почему вокруг него столько шума – узнавал Главред.

Опросы в день выборов на деньги из госбюджета

На прошлой неделе депутаты Слуги народа зарегистрировали законопроект 4043, которым предлагают дать возможность ЦИК проводить опросы общественного мнения в один день с выборами – как общегосударственными, так и местными.

Документ предполагает, что ЦИК обязан организовать и провести опрос после соответствующего решения Кабмина на деньги из госбюджета, других разрешенных законодательством источников или за счет международных организаций.

Перечень обсуждаемых вопросов также определяет Кабмин. Однако, в документе указано, что темой для опроса не могут быть вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий, в частности, вопрос выборов на этих территориях, экономическое взаимодействие с ними, порядок их управления, а также вопросы амнистии и взаимодействия с государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

"Мы считаем целесообразными именно такие опросы, потому что в последнее время многие социологические исследования манипуляционные", - объяснял ранее один из соавторов законопроекта, нардеп Александр Качура, отметив, что опросы помогут получить точку зрения, которая будет консультативной и не будет влиять на принятие решения.

Угроза псевдореферендумов

Противоположная точка зрения у депутатов фракции Голос, которые внесли десять альтернативных законопроектов. Их перед голосованием должны рассмотреть вместе с основным. Среди них:

  • Проект закона об опросе о возможной лояльности к государству-агрессору;
  • Проект закона о наделении ЦИК несвойственными полномочиями;
  • Проект закона об опросе касаемо необходимости проживания президента в государственной загородной резиденции;
  • Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины о запрете посещения территории государства-агрессора народными депутатами.

"Проведение такого опроса может иметь негативные последствия и ставит под угрозу избирательный процесс, поскольку возлагает на ЦИК несвойственные ей функции, которые она не в состоянии выполнить.

…В демократических странах мира мнение общественности по тем или иным вопросам существенно влияет на государственную политику, законодательные процессы, поведение политических партий и так далее. Кроме того, в ряде европейских стран общественный опрос проводится в период между выборами, а не непосредственно в день голосования. Фактически власть хочет организовать псевдореферендум в день выборов без принятия специального законодательства", - объясняют народные депутаты Голоса в пояснительных записках.

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