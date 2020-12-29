ОПЗЖ обошла Слугу народа в рейтинге партий - новый опрос

По информации социологов, если бы выборы в Верховную Раду прошли сейчас, то пятипроцентный барьер преодолели бы четыре политические силы.
По состоянию на декабрь 2020 года Оппозиционная платформа - За жизнь в рейтинге партий обогнала президентскую политсилу Слуга народа и заняла первое место.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Фонда "Демократические инициативы". Разрыв между ОПЗЖ и Слуга народа составляет 5%.
Социологи с 5 по 13 декабря опросили две тысячи респондентов из разных регионов Украины. Их спросили, за кого бы они голосовали на выборах в Раду, если они состоялись бы в ближайшее время.
Согласно результатам, пятипроцентный барьер в Раду сейчас преодолели бы четыре политсилы.
Преодолели бы и прошли бы в Верховную Раду такие партии:
Оппозиционная платформа - За жизнь - 22,5% респондентов;
Слуга народа - 17,3% респондентов;
Европейская солидарность - 16,1% респондентов;
Батькивщина - 13,1%.
Далее, получили бы менее пяти процентов и не прошли бы в Верховную Раду:
Партия "За будущее" - 4,2%;
Партия "Сила и честь" - 4%;
Партия "Самопомич" - 3,5%;
Партия Шария - 3,1%;
Партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 3%.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Президент Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года.
- Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова.