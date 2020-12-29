ОПЗЖ обошла Слугу народа в рейтинге партий - новый опрос

ОПЗЖ обошла Слугу народа в рейтинге партий / УНИАН

По состоянию на декабрь 2020 года Оппозиционная платформа - За жизнь в рейтинге партий обогнала президентскую политсилу Слуга народа и заняла первое место.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Фонда "Демократические инициативы". Разрыв между ОПЗЖ и Слуга народа составляет 5%.

Социологи с 5 по 13 декабря опросили две тысячи респондентов из разных регионов Украины. Их спросили, за кого бы они голосовали на выборах в Раду, если они состоялись бы в ближайшее время.

Согласно результатам, пятипроцентный барьер в Раду сейчас преодолели бы четыре политсилы.

Преодолели бы и прошли бы в Верховную Раду такие партии:

Оппозиционная платформа - За жизнь - 22,5% респондентов;

Слуга народа - 17,3% респондентов;

Европейская солидарность - 16,1% респондентов;

Батькивщина - 13,1%.

Далее, получили бы менее пяти процентов и не прошли бы в Верховную Раду:

Партия "За будущее" - 4,2%;

Партия "Сила и честь" - 4%;

Партия "Самопомич" - 3,5%;

Партия Шария - 3,1%;

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 3%.

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