Оружие, инструкции и взрывчатка: сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России

Подозреваемому грозит 15 лет тюремного заключения / Скриншот YouTube-канал СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 64-летнего жителя Херсона, продолжительное время совершавшего действия, которые государство расценивает как государственную измену. Согласно данным прокуратуры, он работает на российские спецслужбы, предоставляя им стратегически важную информацию. В ходе обысков у него изъяли средства связи, инструкции, оружие и взрывчатку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области, сотрудники СБУ задержали по подозрению в осуществлении государственной измены 64-летнего пенсионера, бывшего военного Вооруженных сил Советского Союза.

По данным прокуратуры, мужчина работал на российские спецслужбы. Его обвиняют в сборе и передаче россиянам важных сведений о социально-политической ситуации в регионе, обороноспособности и безопасности области, организации системы охраны государственных объектов и другие сведения. Действия мужчина совершал исходя из своих идеологических убеждений о "единой стране".

У него дома правоохранители провели обыски, в ходе которых были изъяты телефоны, переписка с кураторами, а также оружие и взрывчатка.

Что было изъято у подозреваемого

Средства связи, которые использовались для установления контактов с кураторами

Переписка с инструкциями

Оружие и патроны

Взрывчатка

Пенсионеру было вручено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины – Государственная измена. Назначенная судом мера пресечения – содержание под стражей или внесение залога ну сумму около 2,5 миллиона гривен.

Санкция статьи предусматривает около 15 лет заключения под стражу с конфискацией имущества обвиняемого.

Напомним, в мае на Закарпатье были задержаны трое местных жителей, которые расклеивали листовки с угрозами венграм в городе Берегово. По данным СБУ, их действия проходили под наблюдением российских кураторов. За свою работу злоумышленники могли получить 500 долларов.