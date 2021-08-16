УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оружие, инструкции и взрывчатка: сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России

16 августа 2021, 12:45
Прослушать новость
Остановить

64-летний пенсионер служил в Вооруженных силах СССР и сохранил убеждения о "единой стране".

Подозреваемому грозит 15 лет тюремного заключения / Скриншот YouTube-канал СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 64-летнего жителя Херсона, продолжительное время совершавшего действия, которые государство расценивает как государственную измену. Согласно данным прокуратуры, он работает на российские спецслужбы, предоставляя им стратегически важную информацию. В ходе обысков у него изъяли средства связи, инструкции, оружие и взрывчатку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области, сотрудники СБУ задержали по подозрению в осуществлении государственной измены 64-летнего пенсионера, бывшего военного Вооруженных сил Советского Союза.

По данным прокуратуры, мужчина работал на российские спецслужбы. Его обвиняют в сборе и передаче россиянам важных сведений о социально-политической ситуации в регионе, обороноспособности и безопасности области, организации системы охраны государственных объектов и другие сведения. Действия мужчина совершал исходя из своих идеологических убеждений о "единой стране".

У него дома правоохранители провели обыски, в ходе которых были изъяты телефоны, переписка с кураторами, а также оружие и взрывчатка.

Что было изъято у подозреваемого

  • Средства связи, которые использовались для установления контактов с кураторами
  • Переписка с инструкциями
  • Оружие и патроны
  • Взрывчатка

Пенсионеру было вручено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины – Государственная измена. Назначенная судом мера пресечения – содержание под стражей или внесение залога ну сумму около 2,5 миллиона гривен.

Санкция статьи предусматривает около 15 лет заключения под стражу с конфискацией имущества обвиняемого.

Напомним, в мае на Закарпатье были задержаны трое местных жителей, которые расклеивали листовки с угрозами венграм в городе Берегово. По данным СБУ, их действия проходили под наблюдением российских кураторов. За свою работу злоумышленники могли получить 500 долларов.

СБУ прокуратура Херсонская область новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Оружие, инструкции и взрывчатка: сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Медовый Спас 2021: обряды, поздравления и милые картинки к праздникуМедовый Спас 2021: обряды, поздравления и милые картинки к празднику Раскаленное пекло: синоптик рассказала, ждать ли рекордную жару под +40Раскаленное пекло: синоптик рассказала, ждать ли рекордную жару под +40 В ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилосьВ ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилось "Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по Донбассу"Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по Донбассу Приметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день АнтонаПриметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Антона

Последние новости

12:45

Оружие, инструкции и взрывчатка: сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России

12:32

Пенсия в Украине упадет до 20% от зарплаты: в Минспоцполитики объяснили, почему Видео

12:30

Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа: проблемы с близкими или заманчивые предложения Видео

12:29

Что приготовить на Яблочный Спас 2021: невероятное меню и вкусные рецепты Видео

12:25

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

Реклама
12:20

Танцор Дорофеевой вышел из комы после трепанации черепа

11:53

Преображение Господне 2021: дата, традиции и запреты праздника

11:50

Минздрав разрешает работу заведений и ТРЦ во время карантина: главное условие Видео

11:44

Лобода потребовала любви и уважения от украинцев и собралась на концерт в Киеве

11:32

Гибель мэра Кривого Рога: в полиции назвали еще одну версию трагедии Видео

11:30

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца Видео

11:24

"Обезумевшие люди хотят улететь и гибнут в давках": тысячи афганцев пытаются покинуть страну Видео

11:24

Работа школ без ограничений или удаленка: как будут работать учебные заведения с 1 сентября Видео

11:21

Маша Ефросинина обольстительно разделась и произвела фурор в Сети

10:58

Магнитная буря 16 августа 2021 – что делать Видео

10:58

Жуткая ночь на Говерле: как ребенок 30 часов один блуждал в Карпатах Видео

10:56

Джонни Депп рассказал о травле в Голливуде после суда с Эмбер Херд

10:54

Было оружие и не было охраны: помощник мэра Кривого Рога раскрыл новые детали его гибели Видео

10:18

Жестокое избиение журналиста в центре Киева: всплыли новые данные о нападавших Видео

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически Видео

Реклама
10:09

Похолодает и придут дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю в Киеве Видео

09:56

"Кричал и бился в судорогах": на Черниговщине от ударов током утонули двое мужчин

09:43

Последние часы жизни мэра Кривого Рога Павлова: появились новые детали Видео

09:18

Поссорилась с парнем и выпила много алкоголя: в Луцке девушка выпала из окна в свой день рождения

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Видео

09:01

Адская жара и кое-где дожди: погода в Украине на 16 августа

08:57

Появилась запись с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Павлова Видео

08:48

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

08:26

Как уберечь детей от теплового и солнечного удара в жару - ответ медиков

08:26

Коронавирус в Украине 16 августа: выявлены 417 новых больных

08:07

Гибель мэра Кривого Рога: соседка Павлова заявила, что выстрел не слышала

07:26

Трагедии в Николаеве и Одессе: за день два 3-летних ребенка выпали из окна Видео

07:00

Топ-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше Видео

06:53

Украина эвакуировала 80 человек из Афганистана – там власть захватили талибы

06:04

Почему Украина рискует повторить судьбу Афганистана мнение

04:51

Украину не спасти? Эколог предупредил о катастрофическом изменении климата Видео

04:10

Приметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Антона Видео

03:30

В ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилось

02:50

Ирина Федишин показала отличную фигуру и бюст в красивом купальнике Видео

02:28

Люди доживут до тысячи лет: ученые удивили неожиданным прогнозом рекорда долголетия Видео

Реклама
02:04

Полезен ли сок граната для мозга - ответ ученых

01:49

Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени Видео

01:10

SIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecell

15 августа, воскресенье
23:45

Невозможно купаться: экологи объяснили причины чрезвычайного загрязнения Южного Буга

23:43

Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра

23:24

Ходил по дому с ружьем: появились новые детали о смерти мэра Кривого Рога

23:11

Комаровский подробно рассказал, как удалить занозу

22:51

В Одессе лошадь упала на брусчатку: люди в возмущении, на хозяина животного составили админпротокол Видео

22:23

Названы три версии трагической гибели мэра Кривого Рога

22:12

Полиция вручила подозрения напавшим на журналиста на Банковой Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять