На Закарпатье копы схватили агентов РФ, которые грозились травить венгров

Провокационная листовка / скриншот из соцсетей

Правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в расклеивании в Берегово Закарпатской области листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения, сообщил директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

"Задержаны 3-е человек, которые обоснованно подозреваются в расклеивании провокационных листовок на заборах жителей Берегово неделю назад, в ночь со 2 на 3 мая. Эту информацию мне подтвердили сразу несколько независимых друг от друга источников в различных правоохранительных органах", - рассказал Тужанский в Facebook.

По его словам, молодых людей задержали в эти выходные, на основании статьи 161 УК "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Тужанский уточнил, что все задержанные - из Днепра, а вычислили их благодаря записям с камер видеонаблюдения, которых в Берегово немало. Также злоумышленники использовали автомобиль для передвижения и осуществили несколько звонков для координации.

Тужанский предположил, что, скорее всего "расклейщики" были "дилетантами по найму" и поэтому теперь "очень важно размотать этот клубок до конца, в частности выяснить кто заказчик и не причастны ли эти исполнители, или заказчики к другим аналогичным недавним украинско-венгерским провокациям (письма и смс с угрозами, видео и т.д.)".

В ближайшие дни подозреваемые будут в Закарпатье, где им изберут меру пресечения, и тогда же обнародуют больше информации по делу.

Что говорят силовики

Чуть позже в СБУ сообщили, что разоблачили преступников, распространявших антивенгерские листовки на Закарпатье, ими оказались трое местных жителей, двое из которых - переселенцы из Луганска. И действовали они по заказу российских кураторов.

По данным силовиков, трое мужчин согласились на подрывную деятельность, за которую получили 500 долларов.

Отмечается, что фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в городе Берегово Закарпатской области, а чтобы придать "особую окраску" этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников.

Сотрудники СБУ установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены средства в российских рублях (в эквиваленте - около 500 долларов).

Провокации на Закарпатье – о чем сообщалось ранее: