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Особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто - представитель ОРДЛО

31 августа 2020, 18:12

По словам Гармаша, особые привилегии и фактический контроль России над Донбассом станут личным вызовом для почти четверти населения Украины.

Война, Донбасс
Особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто / Reuters

Скандальная идея участника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина об особом статусе для всего Донбасса может превратить регион в пророссийское гетто, которое будут ненавидеть в Украине, заявил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Сергей Гармаш.

Об этом Гармаш высказался на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить, что Фокин вкладывает в понятие "особый статус". В случае если имеется в виду автономия, за которую выступают в России, то это приведет к фрагментации страны и, возможно, к гражданской войне.

"Во-первых, такой особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто, ненавидимое всей Украиной за его пророссийскость", - отметил Гармаш.

По словам Гармаша, особые привилегии и фактический контроль России над Донбассом на эмоциональном уровне станут личным вызовом для почти четверти населения Украины, которая так или иначе пострадала из-за войны.

"После этого начнется просто эмоциональное отторжение "инородного (пророссийского) тела". И страдать от него будут, прежде всего, жители Донбасса, олицетворяющие его в других регионах. В том числе те, кто как раз и бежал от "особого статуса" из ОРДЛО на свободные части Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Гармаш.

Гармаш особо отметил, что погружение в "русский мир" самого густонаселенного региона даст большой прирост пророссийским силам в Верховной раде.

"И это, фактически, станет основой для смены всей геополитической ориентации государства. Я уже не говорю о том, что разрешение конфликта по российскому сценарию (а особый статус - это чисто российский сценарий) - автоматически будет означать победу России в этой войне, потому что даст ей реализацию всех целей, которые она перед собой ставила, начиная "русскую весну" и финансируя "республики" все эти годы", - сказал он.

Читайте такжеКравчук и Фокин собрались на Донбасс для прямых переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР"Напомним, ранее бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина потребовали вывести из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

С таким обращением в своем Facebook выступил народный депутат от Слуги народа, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул он.

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