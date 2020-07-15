УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Начало большой приватизации: в Киеве с молотка пустили отель Днепр

В скором времени планируют продать и другие объекты.

15 июля 2020, 19:08
Отель Днепр
Отель Днепр приватизировали / Фото: Фонд госимущества

В Киеве на аукционе 15 июля за 1 миллиард 111 миллионов гривен продали отель Днепр, который расположен в центре столицы, возле Европейской площади.

"Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца. Приватизация — отличный способ привлечения инвестиций в нашу страну", - сообщает официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему ProZorro.Продажи Украина получила "лучшую цену за свое имущество". Он добавил, что средства будут направлены в государственный бюджет и отметил, что в ближайшее время будут приватизированы другие объекты.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук также заявил, что продажа отеля Днепр в Киеве – это победа и старт масштабной приватизации в стране.

"Это победа! И четкий сигнал для всех "схематозников" - прикрываясь коронакризисом, затормозить приватизацию не получится. Помню, когда наше правительство определило Днепр приоритетным на приватизацию, нас забросали критикой, мол, отель будет продан за бесценок. Этого не произошло - благодаря правильной и последовательной работе некоррумпированного менеджмента Фонда государственного имущества Украины во главе с Дмитрием Сенниченко", - написал он в Facebook.

Экс-нардеп Борислав Береза утверждает, что отель купили, что сделать в нем казино и ускорить окупаемость объекта.

"Окупаемость этого отеля, составит порядка 10 лет. Для крупного бизнеса - это долго. Но теперь есть легкий и простой способ сократить срок окупаемости до 5 лет. Эту возможность даёт открытие казино в отеле. Так что с уверенностью можно сказать, что в отеле будет огромное казино на несколько этажей. А сколько именно будет понятно после того, как мы узнаем сколько этажей позволят надстроить и насколько разрешат сократить количество номеров. Сейчас в отеле 186 номеров, а в условиях продажи есть условие, что должно быть не менее 100 номеров. Но все скоро узнаем", - написал он в Facebook.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины провел аукцион, в результате которого почти за 231 миллион гривен был продан Киевпассервис. Это одно из крупнейших предприятий, осуществляющих предоставление услуг перевозчикам и пассажирам.

Ранее Минюст принял решение о продаже легендарного в советские времена завода видеопленок.

новости Украины Зеленский новости приватизация новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Начало большой приватизации: в Киеве с молотка пустили отель Днепр». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

19:31
Экономист спрогнозировал подорожание алкоголя - когда и на сколько
19:20
Безопасно ли пить воду из-под крана
19:20
У Лукашенко нет денег, дома и машины: опубликована декларация президента Беларуси
19:08
Начало большой приватизации: в Киеве с молотка пустили отель Днепр
18:56
США ударили новыми санкциями по Северному потоку-2
18:33
"Пуська, а что сзади плавает?": Дорофеева завела пикантным фото Фото
18:27
Карантин в Украине могут продлевать до конца весны 2021 года: в Киеве назвали причину Видео
18:23
Что посмотреть: топ-10 самых успешных фильмов Netflix
18:14
Опрос показал крушение рейтинга Зеленского
18:05
Самые сильные магнитные бури июля 2020 – как пережить Видео
17:38
Канье Уэст передумал идти в президенты
17:26
Почему не уходит вес: 7 главных причин
17:25
"Океан любви": астролог сказала, кто влюбится в нового знакомого
17:24
Полынь: польза и побочные действия для здоровья
17:23
Путин и Меркель пожаловались друг другу на Украину
17:16
"Украина, не провоцируй": в Армении облили борщом украинское посольство Видео
17:15
Ветер Любви 2020 - что было в 125 и 126 серии 15-07-2020 Видео
16:30
Офицер ВСУ назвал два пути достижения мира в Украине
16:18
Хеллстром - дата выхода, актеры и список серий
16:01
Лепота: синоптик обещает украинцам прекрасную погоду Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять