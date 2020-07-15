Начало большой приватизации: в Киеве с молотка пустили отель Днепр

Отель Днепр приватизировали / Фото: Фонд госимущества

В Киеве на аукционе 15 июля за 1 миллиард 111 миллионов гривен продали отель Днепр, который расположен в центре столицы, возле Европейской площади.

"Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца. Приватизация — отличный способ привлечения инвестиций в нашу страну", - сообщает официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему ProZorro.Продажи Украина получила "лучшую цену за свое имущество". Он добавил, что средства будут направлены в государственный бюджет и отметил, что в ближайшее время будут приватизированы другие объекты.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук также заявил, что продажа отеля Днепр в Киеве – это победа и старт масштабной приватизации в стране.

"Это победа! И четкий сигнал для всех "схематозников" - прикрываясь коронакризисом, затормозить приватизацию не получится. Помню, когда наше правительство определило Днепр приоритетным на приватизацию, нас забросали критикой, мол, отель будет продан за бесценок. Этого не произошло - благодаря правильной и последовательной работе некоррумпированного менеджмента Фонда государственного имущества Украины во главе с Дмитрием Сенниченко", - написал он в Facebook.

Экс-нардеп Борислав Береза утверждает, что отель купили, что сделать в нем казино и ускорить окупаемость объекта.

"Окупаемость этого отеля, составит порядка 10 лет. Для крупного бизнеса - это долго. Но теперь есть легкий и простой способ сократить срок окупаемости до 5 лет. Эту возможность даёт открытие казино в отеле. Так что с уверенностью можно сказать, что в отеле будет огромное казино на несколько этажей. А сколько именно будет понятно после того, как мы узнаем сколько этажей позволят надстроить и насколько разрешат сократить количество номеров. Сейчас в отеле 186 номеров, а в условиях продажи есть условие, что должно быть не менее 100 номеров. Но все скоро узнаем", - написал он в Facebook.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины провел аукцион, в результате которого почти за 231 миллион гривен был продан Киевпассервис. Это одно из крупнейших предприятий, осуществляющих предоставление услуг перевозчикам и пассажирам.

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