Минюст решил за смешную цену продать разрушенный завод Свема

6 мая 2019, 21:42

Корпуса предприятия находятся в удручающем состоянии.

Свема
Свема будет продан на аукционе / Фото: thebabel

Самый известный в советские времена завод фото- и кинопленок Свема, расположенный в городе Шостка Сумской области, выставлен на продажу за сущие копейки, как для бывшего предприятия стратегического значения.

Как сообщается на сайте Минюста, завод выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен. 

Проведение аукциона запланировано на 31 мая 2019 года.

Из прайса видно, что наиболее ценным из имущества завода является насосная станция номер два одного из строений. Ее стартовая стоимость — 105,27 тыс. гривен.

Завод Свема уже на протяжении многих лет заброшен, поэтому все его помещения находятся в очень плохом состоянии.

Как известно, завод Свема был основан в городе Шостка в 1931 году. После распада СССР производственное объединение Свема перешло в собственность Украины. В настоящее время 91,6% акций Свемы принадлежит государству, 8,4% — физическим и юридическим лицам. На предприятии выпускали кино- и фотопленку, фотобумагу, а также рентгеновскую пленку и магнитную ленту для видео- и звукозаписи. На пленку Свемы было снято большинство советских фильмов.

Напомним, в Германии заявили, что основными причинами отказа крупных западных инвесторов от работы в Украине является вооруженный конфликт на востоке Украины, правовая незащищенность, а также отсутствие реформ.

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Минюст завод продажа
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