Отказа не миновать: кто в Украине не сможет получить субсидию

Граждане Украины довольно часто используют возможность оформить субсидию и упростить себе содержание домашнего хозяйства. Однако такую возможность предоставляют не всем. Законодательством определены причины, по которым украинцу могут отказать в субсидии. О них рассказала юрист Наталья Василюк.
Кому в Украине не дадут субсидию
Первой причиной отказа в субсидии может стать площадь жилого помещения. В случае, если его размер превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме, субсидия не назначается. Однако исключения бывают. Они касаются детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей и семей с тремя и более детьми с инвалидностью.
Наличие транспорта, выпущенного менее пяти лет назад хоть у одного члена домозяйства, также может стать причиной отказа в субсидии. Исключением станет транспорт, который стоит в пределех четырех размеров минимальной зарплаты, получен бесплатно или на льготных условиях.
Также откажут в субсидии тем, у кого в семье хоть один человек владеет собственным жильем в количестве более одного (квартира или дом).
Депозит в банке на общую сумму более 100 00 или заключенная сделка на 50 тысяч гривен на протяжении года за месяц до обращения за субсидией соответственно также станут причиной для отказа в назначении субсидии.
Жилищная субсидия будет прекращена и для тех, кто не вернул излишнюю перечисленную сумму субсидии в предыдущий период или в целом не платят суммы к возврату, которые определяют уполномеоченные органы.
Другие причины для отказа в субсидии
Важно знать, что субсидия недоступна также для тех, кто имеет задолженность в исполнительном производстве о взыскании алиментов в течение трех месяцев.
Коммунальные услуги в Украине
Напомним, в 2024 году тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине может вырасти ориентировочно на 15%. Киловатт-час будет стоить примерно 3 гривны. Решение о подорожании должно быть взвешенным. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Также, министр соцполитики Оксана Жолнович сообщила, что в Министерстве социальной политики заявили о готовности внедрить рекомендацию США относительно повышения тарифов на газ.
При этом, в течение этого отопительного сезона цены на газ в Украине не изменятся. Однако в будущем повышение цен на газ неизбежно произойдет. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".
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