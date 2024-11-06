Отключение света зимой: в Укрэнерго сказали, когда и каких графиков ждать

В критически холодные дни украинцев будут сопровождать графики ограничений.

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Отключение света зимой / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Главное из заявления:

При температуре до -5 градусов отключений света может не быть

Дефицит электроэнергии ожидается после нескольких дней с температурами -10 градусов и ниже

В зависимости от температуры в морозную погоду, свет будут отключать от одной до трех очередей

Зимой в Украине возможны отключения света по графикам. Ограничения могут вводить в зависимости от погоды и мороза. Об этом заявил советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко на брифинге.

По его словам, ожидается, что эту зиму, не принимая во внимание возможные обстрелы и их последствия, Украина пройдет или без ограничений, или с минимальными ограничениями при температуре до -5 градусов включительно.

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Также ожидается дефицит электроэнергии в системе, если будет длительное время, а именно три и более дней, с температурами -10 градусов и ниже.

"При таких обстоятельствах однозначно существующего парка, учитывая темпы и графики восстановления, и соответственно импортного ресурса, который буквально неделю назад был увеличен до 2100 мегаватт, его все равно не хватит. И вот в такие критически холодные дни нас будут все же сопровождать графики ограничений", - отметил Бойко.

Кроме того, он отметил, что в зависимости от температуры в морозную погоду будут отключать свет от одной до трех очередей. При этом три очереди - при очень низких температурах.

"Единственное, что надо понимать, учитывая статистику последних зим, таких дней в году было не много. К сожалению, на сегодня мы должны учитывать этот фактор. Если до войны энергетика Украины была готова к любому температурному режиму, то сегодня, к сожалению, в результате масштабных повреждений, а порой неотвратимых уничтожений - мы являемся погодозависимыми. И поэтому при таких сценариях действительно мы столкнемся с определенными ограничениями в электроснабжении", - добавил он.

По словам Бойко, если говорить о "плане Б", то он был и прошлую зиму, и на эту он мало чем отличается с точки зрения набора мер, которые необходимо принять.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак заявил, что ситуацию в энергосистеме как и в ближайшие недели, так и в ближайшие месяцы, будет определять только интенсивность российских обстрелов регионов Украины.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сказал, что существует вероятность, что графиков отключения света не будет в Украине до конца ноября.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Украина готовится к массированным ударам РФ с началом осенне-зимнего периода, в результате атак возможны отключения электроэнергии.

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