"Отступаешь - расстрел": вагнеровец рассказал о безумных потерях оккупантов

Российские командиры расстреливали вагнеровцев даже если те боялись идти в наступление.

О оккупантов огромные потери / Минобороны РФ

Вагнеровцы, которые попали в плен ВСУ, рассказали правду о потерях оккупантов на войне в Украине. Тех, у кого появляется хоть какое-то сомнение, на месте расстреливают собственные командиры. Об этом сообщает CNN.

"Нас было 90 человек. Шестьдесят погибли во время первого штурма (населенного пункта в районе Белогоровки - Главред) под минометным огнем. Несколько человек получили ранения", - говорит один из оккупантов.

Другой признался, что был в группировке, которая захватывала Лисичанск. Он подтвердил то, что российское командование волнами отправляли бойцов "на убой".

"Первые шаги в лес были тяжелыми. Из 10 ребят семеро погибли сразу. Вы не можете помочь раненым. Украинцы вели по нам плотный огонь, поэтому даже если их ранения незначительные, надо идти дальше, иначе под огонь попадаешь ты. Пять дней ты работаешь, люди умирают около тебя, молятся Богу, умоляют воды. Вы думаете, что можете положить оружие, и больше ничего не произойдет. Но нет, просто волна за волной. Если одна группа терпит неудачу, то сразу отправляют другую. Если и она терпит неудачу - отправляют третью", - сказал оккупант.

Несмотря на большие потери, вагнеровцам не разрешали отступить.

"Если не выполним приказ, нас убьют. Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Об этом доложили командованию, его отвели на 50 метров от базы. Он рыл себе могилу, а затем был расстрелян ... У меня просто было желание выжить, любой ценой. Однако альтернатива идти через минные поля на украинскую артиллерию была такой же смертельной", - признался оккупант.

Они также рассказали, что во время вербовки заключенным врали, рассказывая об иностранных войсках в Украине.

"Мы думали, что будем воевать с поляками и разными наемниками. Мы не думали, что там кто-то остался в украинской армии. Никто на самом деле не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, за своих близких", - добавил один из пленных.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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