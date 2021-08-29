Пандемия будет страшной для Украины: эпидемиолог рассказала о рисках для украинцев

К COVID-19 добавтяся сезонные инфекции / Reuters

Украина серьезно пострадает из-за распространения коронавируса. Наиболее тяжело болеть будут люди в возрасте свыше 65 лет. Именно в этой возрастной группе наименьше вакцинированных украинцев.

О ситуации с COVID-19 в нашей стране рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк в комментарии ТСН.ua.

По ее словам, недавняя стабильная ситуация уже начинает наращивать темпы.

"Мы ожидаем ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. Его не может не быть: люди выйдут из отпусков, с открытого воздуха перейдут в закрытые помещения, добавятся сезонные острые респираторные инфекции. Поэтому, в любом случае, ухудшение ситуации будет", - объяснила врач.

Врач в очередной раз призвала украинцев получить прививки от коронавирусной инфекции, так как у невакцинированных намного больше шансов быть зараженным.

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Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что об отмене масочного режима в Украине говорить пока не стоит. Маски останутся с нами до конца пандемии коронавируса.

Ранее Главред писал, что в поощрение вакцинированным винничанам местная власть решила разыграть среди них множество ценных призов. Главным из сотни подарков будет автомобиль. Также разыграют велосипеды и телевизоры.