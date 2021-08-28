"Эффективный механизм защиты": Кузин назвал сроки, когда могут отменить ношение масок

Кузин считает, что маски еще долго будут с нами / УНИАН

Общество всего мира и Украины, в частности, неустанно задается вопросом о том, когда отменят маски для защиты от коронавируса. Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал о том, когда, по его мнению, может наступить этот день.

По словам Кузина, медицинские маски, вероятно, будут обязательны до последних дней преодоления пандемии, причем во всем мире. Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.

"Маски будут оставаться еще достаточно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире", - подчеркнул санврач.

Также он добавил, что ношение защитных масок рекомендовано даже для привитых от коронавируса людей.

"Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты", - акцентировал Кузин.

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Санврач отметил, что зимой они эффективно защищают и от гриппа.

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Напомним, индийский завод Serum Institute не выполнил условий контракта по поставке вакцин в Украину. Из 12 млн доз Украина получила только 500 тысяч. В частности, компания должна была поставить в нашу страну 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax. В связи с этим, Минздрав разрывает контракт на поставку вакцин из Индии.