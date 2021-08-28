"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире": Минздрав разрывает контракт с Индией

Украина не получит индийскую вакцину / УНИАН

Минздрав разорвет контракт с индийской компанией Serum Institute India (SII) на поставку антиковидной вакцины.

Об этом, как пишет РБК-Украина, на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, индийский завод Serum Institute не выполнил условий контракта. Из 12 млн доз Украина получила только 500 тысяч. В частности, компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax.

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдёт ещё время, то есть до конца года он может ещё не получит переквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", - заявил министр.

Также, по его словам, компания Crown Agents выступала посредником между Украиной и Индией. На данный момент с ней ведутся переговоры о разрыве контракта.

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На вакцину из госбюджета выделили предоплату за 2 млн доз Novavax. Деньги должны вернуть обратно.

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Напомним, индийский институт сыворотки, который занимается производством препарата от коронавируса Covishield - версией вакцины AstraZeneca для Индии, подтвердил факт подделки инъекции. Это обнаружила Всемирная организация здравоохранения на территории Индии и Уганды.