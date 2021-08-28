УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире": Минздрав разрывает контракт с Индией

28 августа 2021, 14:39
Прослушать новость
Остановить

Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
Украина не получит индийскую вакцину / УНИАН

Минздрав разорвет контракт с индийской компанией Serum Institute India (SII) на поставку антиковидной вакцины.

Об этом, как пишет РБК-Украина, на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, индийский завод Serum Institute не выполнил условий контракта. Из 12 млн доз Украина получила только 500 тысяч. В частности, компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax.

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдёт ещё время, то есть до конца года он может ещё не получит переквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", - заявил министр.

Также, по его словам, компания Crown Agents выступала посредником между Украиной и Индией. На данный момент с ней ведутся переговоры о разрыве контракта.

Реклама

На вакцину из госбюджета выделили предоплату за 2 млн доз Novavax. Деньги должны вернуть обратно.

Смотрите видео: Польша планирует поставить в Украину вакцину

Напомним, индийский институт сыворотки, который занимается производством препарата от коронавируса Covishield - версией вакцины AstraZeneca для Индии, подтвердил факт подделки инъекции. Это обнаружила Всемирная организация здравоохранения на территории Индии и Уганды.

viber
вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире": Минздрав разрывает контракт с Индией». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонусГороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонус Союз УЗ и Deutsche Bahn: чего ждать пассажирамСоюз УЗ и Deutsche Bahn: чего ждать пассажирам Увильнул от яйца, но не увернулся от зеленки: появились детали нападения на ПорошенкоУвильнул от яйца, но не увернулся от зеленки: появились детали нападения на Порошенко Знаковый кейс: почему президент Эстонии пошла в наступление на УкраинуЗнаковый кейс: почему президент Эстонии пошла в наступление на Украину Самые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастьеСамые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастье

Последние новости

15:10

До конца года в Украине взлетят цены на молочку

15:07

В Киеве мужчина выпал с 8 этажа, а затем забросал копов камнями

14:39

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире": Минздрав разрывает контракт с Индией Видео

14:27

Всех вывезти не смогли: Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана Видео

14:00

В Австралии мужчина выстроил овец "сердечком" в память о покойной тетке Видео

Реклама
13:01

"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков Видео

13:01

Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, Укрзализныця ограничила движение поездов на Донбассе

12:23

Паралимпиада-2020: украинские пловцы завоевали еще два "золота" Видео

11:49

Ученые предупредили об осложнении у каждого второго переболевшего COVID-19

11:44

Бабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в Украине Видео

11:43

Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование

11:20

Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021

11:07

В авторитетном западном банке рассказали, что грозит украинской экономике

10:49

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Видео

10:45

Тренер покупал даже вещи: Ирина Коляденко объяснила, почему подарила новую квартиру своему наставнику Видео

10:07

Как понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсий мнение

10:03

Украинец Данилюк завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде-2020

09:43

Как следует промочит осадками: прогноз погоды в Украине на последние дни лета Видео

09:05

Встреча Зеленского и Байдена: в Белом доме уточнили дату саммита и темы переговоров

08:47

В Днепре девушки-модели рекламировали одежду в гробах: фото

Реклама
08:24

Коронавирус в Украине 28 августа: за сутки выявлено 2082 новых больных

07:52

США даст Украине 60 млн долларов: на какие цели пойдут деньги Видео

07:45

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

06:16

Настя Ивлеева без лифчика засветила оголенное тело на откровенных селфи

05:15

Эксперт развеял популярные мифы о хлебе, в которые стоит перестать верить

05:06

Мир постигнет катастрофа: ученые подтвердили апокалиптические последствия деятельности человечества Видео

04:40

Война из-за Крыма: эксперт спрогнозировал асимметричный удар НАТО по РФ в Черном море Видео

04:15

Успение Пресвятой Богородицы 2021: обычаи, магия дня, поздравления и открытки

03:53

Названы пять самых бесполезных диет Видео

03:45

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман

03:42

Врач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежать

03:23

Как отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак Видео

03:00

Салат от 100 болезней: суперский рецепт от диетолога

02:46

Антикоронавирусный помидор: в Узбекистане выращивают томаты с вакциной против COVID-19 Видео

02:44

"Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото

01:55

Новая волна COVID-19 уже началась: врач дал неожиданный прогноз по локдауну в Украине Видео

01:13

Почему людям нужно есть семечки - ответ гастроэнтеролога

27 августа, пятница
23:58

Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование Видео

23:40

Почему нельзя пить спиртное на выходных - ответ психотерапевта

23:31

Как выглядит салон самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия: невероятные кадры Фото Видео

Реклама
22:59

Кулеба раскритиковал слова президента Эстонии о перспективе Украины в ЕС Видео

22:46

"Заставляла спать с животными": на Волыни женщина держала в рабстве трех бездомных

22:33

Старческое слабоумие: как сновидения могут указать на вашу зону риска Видео

22:25

У Байдена предупредили мир из-за угрозы новых терактов в Кабуле Видео

22:17

В школе Львова нашли ртуть: металл из-под пола изымали спасатели Видео

21:57

Хранил расчлененную жену в морозилке: в Киеве произошло жуткое убийство Видео

21:51

В Украине обнаружили опасные детские игрушки в популярном магазине Видео

21:45

Насколько реален "супер вариант" Covid-22: вирусная заявка проверена фактами Видео

21:42

Диджитализация рулит: украинские школьники будут получать е-свидетельства о начальном образовании

21:06

Альцгеймер: признаки в глазах могут сигнализировать о том, что вы находитесь в группе риска Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять