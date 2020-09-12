"Папа, прости меня": выяснились подробности жуткой аварии под Киевом

Трое пострадавших - в тяжелом состоянии / Фото prm

11 сентября на трассе Киев-Харьков произошла жуткая авария, которая унесла жизни пяти людей. Трое пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как пишет ТСН, 11 пострадавших проходят лечение в Бориспольской многопрофильной больнице интенсивного лечения.

22-летняя Даша той ночью ехала из Киева в Кременчуг на день рождение отца. Не проехав и полсотни километров от столицы, маршрутка, в которой ехала девушка, попала в аварию. Когда Даша пришла в себя после операции, первое, что сказала: "Папа, прости меня, я купила тебе кроссовки на день рождения и где-то потеряла".

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"В половину шестого утра позвонила и сказала: "Мам, я вообще хорошо себя чувствую. Врачи сказали, что самая легкая. Три шва наложили и я свободна". Я успокоилась. Думаю, слава Богу. Но потом сделали КТ и оказалось, что гематома. Надо срочно оперировать, пока в сознании", – рассказала мать пострадавшей.

Еще трое травмированных до сих пор в крайне тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника.

ДТП в Киевской области

Как писал Главред, под утро пятницы, 11 сентября, на автодороге вблизи села Иванков Бориспольского района Киевской области произошло масштабное смертельное ДТП с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки.

В результате аварии 5 человек погибли, еще 20 - получили травмы. Пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести, доставили в больницу.

В микроавтобусе Киев – Кременчуг находилось 18 пассажиров. Двое из них и еще двое пассажиров "десятки", которую также протаранил грузовик, погибли на месте. Среди них водитель маршрутки, который скончался в больнице.