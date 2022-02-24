Перебоев связи в Украине нет, но может быть перегрузка систем – Подоляк

Все магазины обеспечены всем необходимым, на заправках достаточно топлива, отметил советник главы ОП.
В Украине сейчас нет существенных перебоев в мобильной связи. Однако из-за большого количества звонков система может быть перегружена.
Об этом заявил советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк во время брифинга.
"Мы в настоящее время не имеем существенных перебоев с электроснабжением или связью. Всё работает, как должно работать. Есть какие-то отдельные перебои, но они связаны прежде всего с перегрузкой сеток, потому что люди немного волнуются, определенно они друг другу звонят, поэтому мы имеем некоторые технические перебои. Но пока фундаментальных сбоев в энергосистеме или сотовой связи в стране нет", – подчеркнул он.
Также Подоляк отметил, что все магазины обеспечены всем необходимым, на заправках достаточно топлива.
"Безусловно, там есть очереди сегодня, потому что опять же панические настроения. Я хочу, чтобы люди немного успокоились", – сказал он.
Ранее в Верховной Раде также заявили, что информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета, которая распространяется в сети, не соответствует действительности. В ВР отметили, что операторы и провайдеры будут предоставлять услуги гражданам. При этом все системы управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления.
"Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости. Если не можете дозвониться – осуществляйте обмен СМС-сообщениями", – призвали в Верховной Раде.
Напомним, Россия после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНВ" атаковала Украину.
Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов.
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