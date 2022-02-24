Военное положение: что это такое и какие ограничения предусматривает

Военное положение - что это и какие ограничения предусматривает / Reuters

Верховная Рада ввела военное положение. 24 февраля президент Владимир Зеленский уже подписал указ.

Что означает военное состояние в Украине и какие нас ожидают ограничения – читайте на Главред.

Напомним, 24 февраля Россия атаковала Украину, есть первые жертвы. Главред собрал все, что известно на данный момент.

Что такое военное положение в Украине

Закон поясняет: военное положение — это особый правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости страны, ее территориальной целостности.

Такой режим предусматривает:

Реклама

предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, что необходимы для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности,

временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и граждан и интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Что предусматривает военное состояние

В Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) могут самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти вводить и осуществлять в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц, предусмотренных указом президента Украины о введении военного положения, следующие меры правового режима военного положения:

вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных предприятиями, учреждениями и организациями на период действия военного положения с целью выполнения работ, имеющих оборонительный характер;

устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

устанавливать (усиливать) охрану объектов государственного значения, объектов государственного значения национальной транспортной системы Украины и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и вводить особый режим их работы;

вводить комендантский час (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), а также устанавливать специальный режим светомаскировки;

принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства в условиях правового режима военного положения в установленном законом порядке и выдавать об этом соответствующие документы установленного образца;

использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим работы, проводить другие изменения производственной деятельности, а также условий труда в соответствии с законодательством о труде;

запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий;

проверять документы у лиц, а в случае необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины;

ставить вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных объединений;

устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, запрет или ограничение по выбору места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение;

запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе;

запрещать работу приемопередающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации через компьютерные сети;

регулировать работу поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и других предприятий, учреждений, организаций и учреждений культуры и средств массовой информации, а также использовать местные радиостанции, телевизионные центры и типографии для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и населения;

в случае нарушения требований или невыполнения мер правового режима военного положения изымать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, отдельных граждан электронное коммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, а также при необходимости другие технические средства связи;

устанавливать особый режим в сфере производства и реализации лекарственных средств, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, другие сильнодействующие вещества, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины;

изымать у предприятий, учреждений и организаций учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;

запрещать гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы;

вводить нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами;

устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений;

принимать дополнительные меры по усилению охраны государственной тайны;

устанавливать порядок использования фонда защитных сооружений гражданской защиты;

проводить эвакуацию населения, если возникает угроза его жизни или здоровью, а также материальных и культурных ценностей, если возникает угроза их повреждения или уничтожения, согласно перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Украины;

интернировать (принудительно отселять) граждан иностранного государства, угрожающего нападением или совершающего агрессию против Украины;

производить обязательную эвакуацию задержанных лиц, находящихся в изоляторах временного содержания.

На территориях, где ведутся боевые действия, введение и осуществление мер правового режима военного положения возлагается непосредственно на военное командование и военные администрации (в случае их образования).