Украинские военные отбили город Счастье, который атаковал российский агрессор

Украинские военные отбили город Счастье / facebook.com/ato.news

Защитники Украины отбили город Счастье на Луганщине, которое атаковали русские войска.

Противник понес потери, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

"Город Счастье (Луганская область), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов счастья в наших руках!", – говорится в сообщении.

Напомним, Россия после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНВ" атаковала Украину.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов.

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Вся информация о военном вторжении России по ссылке.

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