Украинские военные отбили город Счастье, который атаковал российский агрессор

Военные РФ понесли потери – во время боя погибли около 50 человек из армии врага.
Защитники Украины отбили город Счастье на Луганщине, которое атаковали русские войска.
Противник понес потери, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
"Город Счастье (Луганская область), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов счастья в наших руках!", – говорится в сообщении.
Напомним, Россия после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНВ" атаковала Украину.
Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов.
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Вся информация о военном вторжении России по ссылке.
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Автор: Алёна Воробьёва