Переболеет большинство: врач дала тревожный прогноз по COVID-19 в Украине

Количество заболевших Дельтой значительно повысилось, рассказала Светлана Гук.
От пандемии респираторного вируса украинцам не уйти и переболеть придется большинству людей - вакцинированным и невакцинированным, заявила врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ Феофания Светлана Гук.
В комментарии ТСН, оценивая ситуацию с коронавирусом в Украине, она подчеркнула, что согласно официальным данным статистики наблюдается постепенное улучшение.
Количество новых случаев ощутимо уменьшилось к концу осени, снижается и уровень госпитализаций, говорит врач.
Вместе с тем она обратила внимание на официальные цифры статистики – новых случаев заболевания и госпитализации, которые колеблются и пока остаются достаточно высокими.
"Но в больницах действительно ситуация несколько лучше, заполненность стационаров по Киеву в среднем около 50-60%", - отметила медик.
"Смертность в среднем осталась на прежнем уровне – 2-3%. А вот количество заболевших Дельтой значительно повысилось по сравнению с предыдущими штаммами", - добавила Гук.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 30 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 554 жителей страны. В том числе заболели 846 детей и 197 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 749 человек; летальных случаев - 561; выздоровели 25 318 человек.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Полтавской, Донецкой, Киевской и Черкасской областях.
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Штамм коронавируса Дельта
Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из штаммов вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.
Впервые обнаружен и описан в Индии.
У дельта-штамма выявлена мутация P681R. В результате изменён небольшой фрагмент S-белка, а вирус стал более заразным.
Передача происходит в разных возрастных группах, включая лиц от 12 до 20 лет. Инкубационный период составляет не 3—7 дней, а 1—3 дня. Также отмечается повышенная вирусная нагрузка (по сравнению с другими штаммами). Период выведения возбудителя из организма составляет 13—15 дней, в то время как для других штаммов он составляет 7—9 дней.
Вызывает простудные симптомы в тяжелой форме, включая недомогание, повышенную температуру, мигрень (головную боль), боль в горле, кашель и ринит. Риск госпитализации по сравнению с альфа-штаммом выше в 1,85 раза, сообщает Википедия.