Переболеет большинство: врач дала тревожный прогноз по COVID-19 в Украине

Светлана Гук оценила эпидемию COVID-19 в Украине / Фото Reuters

От пандемии респираторного вируса украинцам не уйти и переболеть придется большинству людей - вакцинированным и невакцинированным, заявила врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ Феофания Светлана Гук.

В комментарии ТСН, оценивая ситуацию с коронавирусом в Украине, она подчеркнула, что согласно официальным данным статистики наблюдается постепенное улучшение.

Количество новых случаев ощутимо уменьшилось к концу осени, снижается и уровень госпитализаций, говорит врач.

Вместе с тем она обратила внимание на официальные цифры статистики – новых случаев заболевания и госпитализации, которые колеблются и пока остаются достаточно высокими.

"Но в больницах действительно ситуация несколько лучше, заполненность стационаров по Киеву в среднем около 50-60%", - отметила медик.

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"Смертность в среднем осталась на прежнем уровне – 2-3%. А вот количество заболевших Дельтой значительно повысилось по сравнению с предыдущими штаммами", - добавила Гук.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 30 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 554 жителей страны. В том числе заболели 846 детей и 197 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 749 человек; летальных случаев - 561; выздоровели 25 318 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Полтавской, Донецкой, Киевской и Черкасской областях.

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