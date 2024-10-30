Переговоры РФ и Украины об энергетике: в Кремле резко опровергли заявление

Россия и Украина обсуждают приостановление ударов по энергетике - в Кремле называют это "вбросом".

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РФ опровергли данные о переговорах по энергетике с Украиной / коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal, скриншот: видео

Главные тезисы:

Украина и РФ пришли к "молчаливому согласию" не наносить удары по энергетике

У Путина опровергли данные о переговорах по энергетике с Украиной

В Financial Times выдали заявление о том, что Украина и Россия якобы обсуждают возможное прекращение обстрелов энергетики. У диктатора Владимира Путина опровергли это.

Financial Times со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали "предварительные обсуждения приостановления ударов по энергетической инфраструктуре друг друга".

видео дня

Собеседник издания также сообщил, что речь идет об "очень ранних обсуждениях". Financial Times также написало, что прошлой осенью Украина и РФ пришли к "молчаливому согласию" не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Однако представители Путина заявили, что якобы диктатор вряд ли согласится на любое соглашение, пока ВСУ не вытеснят из Курской области.

Издание также отмечает, что соответствующее соглашение может стать первым шагом к завершению активных боевых действий в Украине.

Реакция Кремля

В Кремле назвали "вбросом" публикацию Financial Times о том, что Россия и Украина обсуждают приостановление ударов по энергетике, передает ТАСС.

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают", - заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Ситуация с энергетикой в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Укрэнерго выдали заявление о том, что в двух областях Украины ввели аварийные отключения света. На территории Полтавской и Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии. Россияне "Шахедами" атаковали энергетические объекты Украины. График применяется на территории девяти бывших районов области.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Украина близка к отключениям света. По его словам, поскольку отопительный сезон начнется позже, то с наступлением холодов украинцы начнут пользоваться электрическими обогревателями. Нагрузка пойдет на электроэнергию, на обогреватели, и тогда могут быть ограничения.

Александр Харченко описал плачевный сценарий на зиму. Если из-за вражеских атак зимой будет отключена любая АЭС, то украинцы будут со светом только 4 часа в сутки. При худшем сценарии, в течение двух дней свет могут включать только на 2 часа.

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