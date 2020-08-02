Громкая "тишина" на Донбассе: в ОБСЕ рассказали о сотнях нарушений

Бойцы ООС на Донбассе / УНИАН

С момента вступления в силу перемирия на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений.

Как говорится в отчете миссии, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (по сравнению с предыдущим отчетным периодом — 1).

Кроме того, зафиксировано 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (где за предыдущий отчетный период не зафиксировано ни одного нарушения), подчеркивается в сообщении.

В то же время наблюдатели уточнили сообщение о мужчине, который 27 июля получил осколочные ранения в подконтрольной правительству Украины Марьинке Донецкой области.

СММ также зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения.

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В миссии добавили, что свобода передвижения патрулей СММ ограничивалась на контрольно-пропускном пункте рядом с населенным пунктом Еленовка (не подконтрольный правительству Украины, 23 км к юго-западу от Донецка).

Напомним, с 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.