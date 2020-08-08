УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Вмешательство в выборы: Зеленский ответил на реакцию США по пленкам Деркача

8 августа 2020, 23:20

Украинский лидер заверил, что очень дорожит партнерскими отношениями с Вашингтоном.

Зеленский
Зеленский отреагировал на заявление США / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не позволит себе любое вмешательство в выборы в США, поскольку это может нанести вред партнерским отношениям с Белым домом.

"Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю своих партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести вред нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - написал он в Facebook.

По словам главы государства, гражданам Украины "следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США", а политикам не нужно за счет американского вопроса решать свои политические и бизнес-вопросы.

"Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", - подытожил президент.

Отметим, контрразведка США считает Андрея Деркача пророссийским депутатом украинского парламента, а публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом – попыткой вмешательства в выборы.

Как ранее сообщалось, в Управлении национальной контрразведки США рассказали о роли народного депутата Андрея Деркача в контексте вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Деркач опубликовал записи разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и Путиным. В частности, обнародована запись разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре собеседники якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других.

Сейчас вы просматриваете новость «Вмешательство в выборы: Зеленский ответил на реакцию США по пленкам Деркача». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:20
Вмешательство в выборы: Зеленский ответил на реакцию США по пленкам Деркача
22:58
Сидеть до выборов: главу штаба соперницы Лукашенко поместили в изолятор
22:45
У берегов Маврикия затонувший танкер вылил нефть в Индийский океан Видео
22:30
Жара и дожди: в каких областях существенно изменится погода Видео
21:59
ЦИК официально назначила дату местных выборов и приняла решение о Донбассе
21:55
Названо животное, способное спасти планету от коронавируса
21:16
Премьер рассказал, как будет организована работа школ с 1 сентября
21:15
Коронавирус в Украине и мире 8 августа: за сутки выявили 284 тысячи зараженных Видео
20:49
Распространяется через кровь: в Китае бьют тревогу из-за нового вируса Видео
20:31
Украинская тревел-блогер погибла в Таиланде Фото
20:09
В Украине придумали новый способ борьбы с коронавирусом - в чем суть Видео
19:39
Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за Covid-19
19:33
"Не хотят решать вопрос": у Путина сделали скандальное заявление о Донбассе
19:20
Жуткое ДТП под Житомиром: грузовик раздавил маршрутку, много погибших Видео
19:12
"Если любишь – отпусти": соперница Лукашенко перед выборами записала видеообращения Видео
19:03
Камни и слезоточивый газ: в центре Бейрута вспыхнули массовые протесты Видео
18:26
В Беларуси накануне выборов задержали главу штаба соперницы Лукашенко
18:25
У Зеленского поведали, сколько денег нужно на восстановление Донбасса
17:55
"Никто не в шоке": эксперт рассказала, когда подскочит число заболевших COVID-19 Видео
17:41
Зеленский наградил бойца, не оказавшего помощь морпеху Журавлю – журналист
17:28
Поездка Медведчука в аннексированный Крым: Шмыгаль сделал резкое заявление Видео
17:06
Выборы в Беларуси: обозреватель раскрыл, чего боится Россия Видео
16:53
"Боятся революции": украинцев массово не пускают в Беларусь накануне выборов Видео
16:22
Задержание россиян из ЧВК Вагнера: Россия намекнула на провокацию Украины
16:20
"Сепарское быдло": скандальный экс-нардеп от БПП оскорбил киевлян
15:36
"Подавить бунт": в РФ призывают ввести войска в Беларусь и задушить Майдан Видео
15:21
В Минске анонсировали отключение интернета в день выборов Видео
15:12
Контрразведка США выдвинула неожиданное обвинение против нардепа, слившего прослушку Порошенко
14:45
Взрыв в Бейруте унес жизнь супруги посла одной из стран ЕС Видео
14:35
"Взрыв" числа заболевших COVID-19 в Украине: эксперт дал мрачный прогноз Видео
14:25
"Идиотизм полный": Лукашенко призвал аграриев игнорировать выборы Видео
14:10
Шмыгаль отреагировал на ухудшение ситуации с коронавирусом Видео
13:59
Неожиданная опасность: врачи обнаружили необычный симптом коронавируса Видео
13:58
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 августа: обогащение и незабываемая встреча Видео
13:21
"Все в зоне риска": врач рассказал пугающую правду о коронавирусе Видео
12:50
Скандал в Киеве: известный журналист заявил о прослушке в своей квартире
12:30
Выборы в Беларуси: оппозиция объяснила, как действовать противникам Лукашенко Видео
12:14
Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом до конца лета Видео
11:58
"Это страшно": врач рассказал, сколько еще лет "нас будет трясти" коронавирус Видео
11:48
"В Минске пролилась первая кровь": СМИ рассказали о брутальных задержаниях протестующих
11:47
"Он исчерпал себя": назван реальный рейтинг Лукашенко Видео
11:21
"Не будем пытать": украинский журналист рассказал подробности задержания в Минске Видео
11:15
Сокрушительный взрыв в Бейруте: жертв стало больше, много пропавших без вести Видео
11:11
Много тяжелобольных и смертей: Степанов рассказал, что будет с карантином в Украине Видео
10:30
Москва придумывает о "вагнеровцах" сказки, которым позавидовал бы даже Пушкин мнение
10:22
Коронавирус в Киеве "осмелел" - за сутки очень много больных Видео
10:05
"Не рухнет самолет": астролог сказал, когда можно отправляться в поездки
09:50
Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский сделал важное заявление Видео
09:35
Коронавирус в Украине: врач объяснила, когда вирус перестанет "ходить"
09:29
Полное прекращение огня на Донбассе: Кравчук назвал четыре варианта Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять