Вмешательство в выборы: Зеленский ответил на реакцию США по пленкам Деркача

Зеленский отреагировал на заявление США / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не позволит себе любое вмешательство в выборы в США, поскольку это может нанести вред партнерским отношениям с Белым домом.

"Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю своих партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести вред нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - написал он в Facebook.

По словам главы государства, гражданам Украины "следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США", а политикам не нужно за счет американского вопроса решать свои политические и бизнес-вопросы.

"Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", - подытожил президент.

Отметим, контрразведка США считает Андрея Деркача пророссийским депутатом украинского парламента, а публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом – попыткой вмешательства в выборы.

Как ранее сообщалось, в Управлении национальной контрразведки США рассказали о роли народного депутата Андрея Деркача в контексте вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Деркач опубликовал записи разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и Путиным. В частности, обнародована запись разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре собеседники якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других.