По дороге из Кирилловки пропал мужчина – родственникам пришлось вызволять его из рабства

Украинца обратили в рабство под Запорожьем / УНИАН

Больше месяца родные искали пропавшего родственника из Тернопольской области, который поехал работать в Кирилловку, но по дороге домой в Мелитополь пропал без вести. Оказалось, что мужчина попал в рабство.

Отмечается, что 35-летний Виталий Харчук исчез 16 июля, его сестра обратилась в полицию. К поискам подключились не только правоохранители, но и волонтеры. Однако разыскать пропавшего в Мелитополе и окрестностях не удалось, сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Позже стало известно, что Виталий был вывезен в деревню в Херсонской области и попал в настоящее рабство, где его вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно. Мужчине удалось попросить у кого-то из местных жителей телефон и дозвониться родным.

Отмечается, что родственники мужчины не стали обращаться в полицию. Вместо этого они поехали в херсонское село, где за денежное вознаграждение забрали Виталия домой. Занимается ли полиция поиском тех, кто держит в заложниках людей, пока не известно.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские освободила из так называемого трудового лагеря 13 человек, которые тяжело работали и проживали в антисанитарных условиях. Вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения, а потом сдавал своих пленников в аренду местным фермерам.

По словам работников, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами заробитчане работали только за спальное место и еду.