"По Крыму могут "залепить" ВСУ": Гиркин не советует россиянам ехать на оккупированный полуостров

Гиркин не советует россиянам ехать на оккупированный полуостров / скриншот, УНИАН

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что военные объекты россиян на оккупированном Крыму могут стать целями для ВСУ.

Он уверяет, что украинские военные могут нанести удар уже этим летом, поэтому россиянам нужно искать другое место для отдыха.

"Я предполагаю, что Украина скоро начнет наносить удары по Крыму, но до Черноморского побережья они вряд ли доберутся. Удары возможны где угодно", - прогнозирует террорист.

Гиркин подчеркнул, что абсолютно уверен в том, что ВСУ способны ударить по Крыму.

Читайте также"Когда на Лондон?": Гиркин высмеял наполеоновские планы оккупантов в Украине"По Крыму уже могут "залепить" этим летом. Могут. Залепят, не залепят - не знаю", - подытожил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявление заместителя секретаря СНБО РФ Дмитрия Медведева о том, что захваченный Крым якобы является территорией России.

Секретарь СНБО напомнил экс-президенту РФ, что Крым – украинская территория и обязательно будет деоккупирован.

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