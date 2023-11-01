Почему Bayraktar 'не видно' на фронте: офицер ГУР раскрыл один нюанс

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые помогали ВСУ в начале полномасштабного вторжения, теперь утратили эффективность - русские улучшили ПВО и РЭБ, объяснил в интервью Defense News офицер ГУР Владимир Валюх.
Как отмечает издание, в начале полномасштабной войны Bayraktar стал чуть ли не "звездой" инфополя. Но позже о нем перестали упоминать.
"Что касается ТБ2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но трудно найти ситуации, в которых их можно было бы использовать", - сказал Валюх.видео дня
Частота использования Bayraktar и его роль на фронте изменилась, уточнил военный.
"Мы чрезвычайно благодарны за ТБ2, но в начале войны их было больше развернуто и нанесено больше ударов", - сказал Валюх.
Теперь, когда качество российской ПВО возросло, добавил он, последний полет TB2, который он наблюдал, длился всего 30 минут. Хотя, по данным производителя Baykar, дроны могут находиться в воздухе 27 часов.
В компании же ответили, что к сообщениям об ограниченной полезности БПЛА следует относиться с долей скептицизма.
"Отсутствие видео не обязательно означает, что дроны не используются. Это сложная среда для действий", - заявил Defense News генеральный директор Халук Байрактар.
В пределах досягаемости, отметил Халук Байрактар, развернуты сотни российских средств ПВО средней и большой дальности.
"В настоящее время Bayraktar TB2 в основном используются для выполнения ежедневных полетов по слежению за целями, которые могут быть не менее ценными", - сказал он.
Согласно отчетам компании, с которыми ознакомились Defense News, уровень использования БПЛА в этой разведывательной роли по-прежнему высок.
Байрактар ТБ2 (Bayraktar TB2)
Турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полёта, передает Википедия. Bayraktar TB2 с четырьмя ракетами на подвеске может находиться в воздухе более 12 часов, это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет. Разработка и производство — частная компания Baykar Makina.
Дроны Bayraktar TB2 называют одной из причин победного наступления армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Баку, который находится в дружеских отношениях с Анкарой, благодаря этим дронам получил технологическое преимущество над армянскими силами.
Bayraktar в Украине
С июня украинские TB2 получили модернизацию, включающую усовершенствованную камеру Mx-20, предоставленную непосредственно Украине канадским производителем L3Harris Wescam.
По словам поставщика, новое оборудование для визуализации позволяет выполнять миссии наблюдения на больших высотах и дальних дистанциях.
10 июля 2023 года появилась информация о том, что в Украине начали строить завод для изготовления Bayraktar. Речь о развитии мощностей и возможностей производства различных типов БПЛА.
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