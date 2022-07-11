Под Донецк доставят "царь-пушку" и броневик Остин: Невзоров высмеял "пугалки" Путина

Невзоров высмеял "пугалки" Путина / скриншот

Публицист и журналист Александр Невзоров прокомментировал угрозы Путина, который заявил, что Россия в Украине "еще даже не начинала всерьез воевать".

Такие "пугалки" - беспочвенные и невыполнимые, заявил на своей Youtube-канале Невзоров.

"С учетом того, что сейчас на фронт брошены снятые с вооружения и забракованные в советское время мотолыги – МТ-ЛБ 60-х годов, – заявление Путина прозвучало особенно интригующе. Но оно отчасти правдиво. Военно-технические резервы невероятной мощи у России еще есть. И рано или поздно и они пойдут в ход", - отметил он.

Невзоров иронично напомнил, что на войне еще ни разу не бабахнула "царь-пушка".

Читайте также"Россия еще не начинала воевать?": у Зеленского поставили на место Путина"Придет роковой час, когда ее доставят на позиции под Донецком и куда-нибудь из нее шандарахнут большим чугунным ядром. Сейчас расконсервируют и красят "Минервы" – броневики образца 1914 года, а также броневики "Остин" 1916 года выпуска, которые больше известны как "враг капитала". С такого броневика выступал Ленин. На складах минобороны находятся аж 25 "Остинов". И еще один есть на "Ленфильме", - подытожил Невзоров.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы "всерьез-то еще ничего не начинала" - в рамках своей военной агрессии в Украине.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", — сказал диктатор.

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