Под Киевом ребенку за раз вырвали 12 зубов: стоматолог объяснила последствия

Удаление молочных зубов может спровоцировать скопление постоянных, предупредила Ирина Коваль / flickr.com/janerc

Если ребенку в 9 лет в частной стоматологической клинике в Ирпене (находится под Киевом) удалили 12 молочных зубов, на месте которых через месяц должны были появиться постоянные, – это нестрашно.

У ребенка могут возникнуть проблемы, если были удалены молочные зубы, которые меняются в 12-13 лет, рассказала стоматолог-терапевт Ирина Коваль в комментарии Главреду.

Собеседница отметила, что в таком случае может возникнуть скопление зубов, и тогда ребенку в будущем могут понадобиться брекеты или пластины.

Врач объяснила, что детям нужно удалять порченные молочные зубы, поскольку под ними находятся зачатки постоянных зубов, и их нужно сберечь.

Коваль подчеркнула, что из-за порченных зубов во рту размножаются бактерии, и это даже портит микрофлору кишечника.

Стоматолог считает, что в конкретном случае можно было обойтись удалением только двух зубов. Ранее сообщалось, что в Ирпене в частной клинике 9-летней девочке удалили 12 молочных зубов. Мама ребенка утверждает, что разрешила удалять только три зуба.

По словам совладельцев клиники, что мать девочки знала об удалении 12-ти зубов. Совладельцы добавили, что молочные зубы удалили, поскольку они были поражены кариесом и позже начали бы мешать росту постоянных зубов.