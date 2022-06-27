Под Славянском штурм оккупантов нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил с потерями

ВСУ дали отпор оккупантнам на Донбассе / Facebook/штаб ООС

На Славянском направлении российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, враг пытался создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково и Славянск. Продолжает обстрелы.

"Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Довгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОккупанты получили по зубам на Херсонщине: ВСУ отразили атаку, враг отступил

Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще: