Под Славянском штурм оккупантов нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил с потерями

Враг пытался создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково и Славянск.
На Славянском направлении российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение.
Как рассказали в Генштабе ВСУ, враг пытался создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково и Славянск. Продолжает обстрелы.
"Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Довгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.
На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.
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