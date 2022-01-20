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Поехали в отпуск, а жена родила во время тура по Европе: молодой семье вручили счет на 90 тысяч евро

20 января 2022, 23:33
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Счастливая мама находится с ребенком в клинике в Германии, а вот муж женщины вернулся в Херсон – он до сих пор в шоке от суммы, которую им выставили за роды.

Купили тур за 700 евро, а заплатить могли на 90 тысяч - отец ребенка / Скриншот ТСН

Супруги из Херсона решили отправиться в экскурсионный тур по Европе, о котором давно мечтали. Женщина находилась на 7 месяце беременности, чувствовала себя хорошо, но во время путешествия случились преждевременные роды. Настоящим шоком для молодой семьи стал счет, который выставила им клиника за услуги родов. Они вынуждены были заплатить до 90 тысяч евро. Навстречу им пошли местные власти немецкого города Амберг, которые оплатили медицинские услуги.

Об истории рассказали в сюжете ТСН.19:30 за 20 января. Счастливая мама пока находится в клинике Амберга. Муж вернулся в Херсон и до сих пор в шоке от суммы, которую вынуждена была бы заплатить семья. Чтобы не попасть в такую ситуацию, специалисты советуют внимательно изучать документы. Ошибка супругов – путешествие на 30-й неделе беременности.

У женщины в автобусе начались схватки

Алена Шевченко из Херсона отправилась со своим мужем в путешествие по Европе. Она была на 7-м месяце беременности, чувствовала себя хорошо и даже не думала о том, что могут случиться преждевременные роды.

Из Львова супруги на туристическом автобусе отправились в Краков, а потом в Дрезден. Новый год они встретили в Париже и поехали в Прагу.

В автобусе у женщины начались схватки. Транспортное средство остановилось у заправки, на место события прилетел вертолет с врачом и мобильной бригадой. Алена родила дочь.

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Счастливая мама находится в клинике немецкого города Амберг, а отец ребенка уже вернулся в Херсон. Мужчина до сих пор шокирован суммой, которую ему озвучили в клинике за услуги родов его жены.

Семья должна была заплатить до 90 тысяч евро за роды

Как рассказал супруг роженицы Роман Шевченко, им выставили счет на сумму до 90 тысяч евро.

"Купили экскурсионный тур за 700 евро, а заплатить могли на 90 тысяч", - отметил отец.

В частности, молодая семья должна была оплатить 10 тысяч евро за медицинский вертолет, 35 тысяч евро за роды и 10 дней реанимации и по 1,5 тысячи евро в день на пребывание недоношенного ребенка в больнице.

У супругов таких денег не было. Роды принимала акушер Наталья Штефанюк, которая решила помочь семье. Вместе с мужем Алены она организовала сбор средств.Читайте также15-летний подросток принял роды у матери: чем закончилась дикая история на Волыни

Она отметила, что путешествия на таких сроках беременности является риском.

"Путешествовать далеко на таких поздних сроках беременности — достаточно рискованно", - сказала акушер-гинеколог клиники в Амберге Наталья Штефьюк.

По ее словам, за помощью обращались в разные организации.

"Мы обращались в различные организации, в город Амберг, в волонтерские организации, в благотворительные организации Германии", - говорит Штефьюк.

Роды оплатили власти Амберга

Молодой семье повезло, им решили пойти навстречу власти города Амберг. Счета за роды будут оплачены из бюджета города.

Туристам следует внимательно относиться к путешествиям

В комитете туризма Торгово-промышленной палаты говорят, что случай семьи с оплатой услуг за роды является исключением. В Европе нужно быть готовым к проблемным ситуациям.

"Наши туристы выезжают за границу, они надеются, что либо туроператор им как-нибудь подскажет, либо в любой ситуации поможет деньгами. Но в Европе это не действует, так как и в любой другой стране", - предупредил украинцев зампредседателя комитета туризма ТПП Украины Владимир Царук.

Отмечается, что второй ошибкой супругов является то, что они не учли, что их туристическая страховка рассчитана на риски для беременных только до 28-й недели. Причем именно риски, а не сами роды.

"Не просто беременность, а осложнения во время беременности, плановые медицинские мероприятия или даже роды и т.д – они не покрываются", - объяснил эксперт по страхованию, юрист Роман Бордзиловский.

В сюжете подчеркивается, что для того, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций в путешествии, следует внимательно изучать документы и, особенно, обращать внимание на страховку.

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