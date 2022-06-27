"Полетят головы?": Зеленский рассказал об инспекции силовиков из-за войны

Зеленский и Баканов / СБУ, president.gov.ua

В Украине уже стали проводить масштабную инспекцию деятельности всех правоохранительных органов в связи с полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля.

"Действительно, у нас происходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас, потому что 24-го числа некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ", - сказал Зеленский на брифинге.

Отметим, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский якобы может уволить Ивана Баканова с должности главы СБУ из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне.

"Если бы я хотел его уволить, то уже бы давно уволил", - так Зеленский прокомментировал слухи об увольнении Баканова.

Он также добавил, что смена руководства любого правоохранительного органа зависит лишь от результата проверки их работы.

Напомним, ширилось мнение, что оккупанты сумели быстро захватить Херсон, ведь на границе с оккупированным Крымом были ликвидированы минные поля.

Как ранее сообщал Главред, депутаты Верховной Рады освободили от должности Уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову на заседании 31 мая. За проголосовало 234 депутата, но назначения замены сегодня не было.

Читайте также: