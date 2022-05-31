Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову / УНИАН

Депутаты Верховной Рады освободили от должности Уполномоченную ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.

За проголосовало 234 депутата, но назначения замены сегодня не было, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Сегодня утром народные депутаты выразили недоверие Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой и собрали подписи, которые были необходимы для увольнения ее с должности уполномоченной по правам человека.

Отметим, что Денисова занимала эту должность еще с 15 марта 2018 года, заменив тогдашнего нардепа от "Народного фронта" Валерию Лутковскую.

Читайте такжеРазвал России: в Раде раскрыли сценарий распада РФ на несколько государствРанее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала жутких преступлениях, совершённых путинскими солдатами.

В одном из последних постов она сообщила, что российские оккупанты 10 часов подряд насиловали11-летнего мальчика на глазах у его матери, которую привязали к стулу. После этого ребенок молчал в течение месяца.

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