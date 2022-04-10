Под Киевом оккупанты неоднократно насиловали женщину, угрожая ей насилием над 3-летним сыном/ Скрин сиз видео, ua.depositphotos.com

В селе Богдановка Броварского района на Киевщине российские оккупанты неоднократно жестоко изнасиловали женщину, перед этим застрелив ее мужа, который хотел ее защитить.

Пьяные солдаты угрожали женщине, что они совершат насилие над ее 3-летним сыном. Об этом ужасном случае рассказали украинские военные, соответствующее видео обнародовал Цензор.НЕТ.

"Женщина решилась рассказать. У нее страшная трагедия. Она проживала с мужем и 3-летним сыном. Пьяные солдаты РФ пришли и изнасиловали ее. Мужчина пытался ее оборонить, но они его застрелили. И пугая тем, что будет совершено насилие над ее 3-летным сыном, они ее насиловали и делали это не один раз", – рассказывает украинский военный.

Пострадавшей после таких зверств удалось скрыться. Оккупанты после всего сожгли дом семьи и застрелили собаку.

"Дом полностью весь выгорел. Крыши нет, ее разбомбили техникой. Собачку убили. Машина вся поплавилась. Здесь высокая температура была, когда всё горело", – говорит украинский воин.

Защитники Украины после освобождения села от российских захватчиков нашли во дворе сожженного дома могилу – оказалось, что местные жители прикопали тело убитого хозяина.

Женщина сейчас находится в безопасном месте. Она написала заявление о совершенном в отношении нее преступления.

Отмечается, что в соцсетях была информация о якобы гибели обидчика пострадавшего. Однако украинские правоохранители решили перестраховаться и объявили ему заочное подозрение, после чего он будет объявлен в международный розыск. Если он остался в живых, то он будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Буче на Киевщине пятеро российских захватчиков изнасиловали 14-летнюю девочку, после этого она забеременела.

Кроме этого в Киевской области в городе Ирпень, где несколько недель оккупанты совершали зверства против украинцев, произошел еще один жуткий случай. В Ирпене трое оккупантов жестоко изнасиловали 20-летнюю девушку.

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