Людей среднего и старшего возраста в Украине в разы больше, чем молодых, говорит Сергей Рахманин.

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Сергей Рахманин высказался насчет мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Народный депутат Украины Сергей Рахманин прокомментировал вопрос о вероятности снижения предела границы призывного возраста мобилизации в Украине с 60 до 50 лет.

"Это – сложный вопрос. По моему убеждению, нужно уменьшать (границы призывного возраста, - ред.), но если вы посмотрите на демографическую картинку Украины, то выясните, что людей среднего и старшего возраста у нас в разы больше, чем молодых. И потому, если мы вычеркнем этих людей из списка мобилизационного ресурса, даже некоторые тыловые и вспомогательные части просто будут недоукомплектованы", - подчеркнул он в интервью "Украинской правде".

Вместе с тем нардеп предложил в этом вопросе ориентироваться на позицию Генерального штаба ВСУ.

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"Хотя и отдельные официальные представители Министерства обороны, и отдельные представители Генерального штаба высказывались за то, чтобы снизить эту планку до 55 лет или даже до 50. Но пока они не готовы говорить об этом в обозримой перспективе", - напомнил он.

Говоря о предложениях по снижению минимального призывного возраста с 25 до, например, 20 лет, парламентарий пояснил, что в Генеральном штабе пока не видят такой необходимости.

"За счет уменьшения возраста лиц, призываемых в ВСУ, они получили определенный ресурс. Хватит ли им этого ресурса в обозримой перспективе? Они смогут прийти к определенным выводам не раньше конца сентября. Мы надеемся, что они с каким-нибудь предложением, анализами к нам выйдут", - уточнил он.

Вместе с тем Рахманин согласился тем, что ответ на этот вопрос находится в политической плоскости, поэтому окончательное решение должно быть согласовано президентом как верховным главнокомандующим.

"С одной стороны, более молодые люди нужны ВСУ, чтобы укрепить прежде всего наиболее боеспособные подразделения, а, с другой стороны, у нас прослойка этих граждан не такая уж и большая. И поэтому, с точки зрения демографической ситуации, это очень большой риск, и не думать об этом риске нельзя, даже в тех жестких, опасных условиях, в которых сегодня находится Украина", - резюмировал нардеп.

Что известно об "Украинской правде"? Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. В марте 2022 года ИМИ рекомендовал интернет-СМИ "Украинская правда", как достоверное медиа, которому можно доверять, передает Википедия.

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/ Инфографика: Главред

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