Убийство Фарион: адвокат Зинченко высказался насчет "российского следа"

Игорь Сулима говорит, что не видит никаких мотивов у Вячеслава Зинченко, которые могли бы его заставить пойти на преступление.

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Адвокат Вячеслава Зинченко рассказал о ходе дела по расследованию убийства Ирины Фарион / Коллаж: Главред, фото: Ирина Фарион, скрин из видео

Игорь Сулима, который является адвокатом подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, прокомментировал ход дела по раскрытию преступления.

Как подчеркнул он в интервью 24 Каналу, Вячеслав Зинченко не имеет ничего общего с Россией и отверг предположения о пророссийском следе.

"Это не российский след. У него (Зинченко, - ред.) априори нет ничего общего ни с Россией, ни с кем", - сказал адвокат.

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При этом он также уточнил, что не видит никаких мотивов у Зинченко, которые могли бы его заставить пойти на преступление.

"Я не могу понять одного - для того, чтобы это сделать, надо иметь какую-то цель, неприязнь, что-то, чтобы заставило пойти на такой поступок. Я очень хочу дождаться обвинительного акта и посмотреть, что там будет написано в мотивировочной части", - указал собеседник.

При этом он уверен в том, что обвинение должно содержать очень серьезные аргументы против Зинченко.

"Это или собственные неприязненные отношения - их нет, потому что она у него не преподавала, он даже не знал ее до того. Какой-то его пророссийский след, чего тоже нет. Я думаю, что общество убедится, что это очень адекватный и умный человек", - добавил Сулима.

Убийство Ирины Фарион Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика - ее ранил неизвестный в затылок с применением огнестрельного оружия.

В 23:30 по местному времени языковедка умерла в больнице.

Похороны Ирины Фарион состоялись 22 июля 2024 года.

25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве - Вячеслав Зинченко.

Сейчас парень находится под стражей, следствие считает его исполнителем преступления.

Следствие рассматривает две версии мотивов убийства: "общественная, политическая деятельность" и "личная неприязнь".

Утверждают, что убийца или его сообщник больше недели следил за домом, в котором жила Фарион, и тщательно спланировал нападение.

Убийство Фарион - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения подозреваемому. Вячеслава Зинченко будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Отмечается, что по ходатайству Львовской областной прокуратуры Галицким райсудом г. Львов взят под стражу 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

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