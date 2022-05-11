Оккупанты 10 часов подряд насиловали 11-летнего мальчика на глазах у матери - Денисова

Людмила Денисова рассказала о преступлениях российских солдат в отношении украинских детей / Фото УНИАН, pixabay.com

Российские оккупанты 10 часов подряд насиловали 11-летнего мальчика на глазах у его матери, которую привязали к стулу. После этого ребенок молчал в течение месяца.

О жутком преступлении, совершенном путинскими солдатами, рассказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью изданию Гордон.

На сегодняшний день сложно сказать, сколько детей погибло из-за войны России в Украине. Ведь неизвестно, сколько погибших остаются под завалами, которые еще не разобраны.

"Мы каждое утро подсчитываем, сколь же у нас убито детей, по которым точно установлена причинно-следственная связь с войной. И каждое утро мы публикуем. Но это минимум. Это только то, что зафиксировала ювенальная полиция, что зафиксировал генпрокурор. А сколько еще мы не знаем? Мы же не разобрали все завалы", - сказала омбудсмен.

"А сколько душ искалечено, невозможно сказать. Мальчика, которому 11 лет, изнасиловали 10 часов на глазах у матери, которую привязали к стулу. Он после этого месяц молчал", - добавила Денисова.

По ее словам, необходимо зафиксировать как можно более тщательно преступления, дать оценку согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, передать соответствующим органам, Международному уголовному суду.

Читайте такжеРоссия – страна-террорист, ее действия в Украине это геноцид: сейм Литвы принял резолюцию

Как сообщал Главред, на Киевщине оккупанты избивали и насиловали женщин и несовершеннолетних девушек, тела некоторых из своих жертв они вешали на деревьях. Фотографии, доказывающие факты таких ужасных зверств, украинке Оксане Литвиненко показали ее земляки-беженцы, о чем женщина рассказала изданию The Guardian.

В Херсоне российские оккупанты в течение 12 часов насиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель, сказав, что "она - бандеровка".

Другие новости: