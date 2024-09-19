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Что стоит за нашумевшими "планами" Шольца и Бразилии по Украине: эксперт дал оценку

Яна Ставская
19 сентября 2024, 13:19
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Есть ряд внешних факторов, которые давят на Россию для прекращения войны. Путин будет повышать ставки.
путин зеленский переговоры
Переговоры с РФ - когда могут начаться / Коллаж: Главред, скриншоты, фото: https://t.me/David_Arakhamia

Всплеск обсуждения мирных инициатив по войне в Украине, в том числе противоречивого "плана" Шольца, "не случаен", считает руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок. Запад хочет как минимум получить от России обязательство уменьшить интенсивность ведения войны.

В интервью Главреду он предположил, что, скорее всего, союзникам Путина "были поставлены условия о сотрудничестве с демократическим миром, если они присоединятся к вопросу прекращения войны".

"Мы видим инициативу уже и Запада о том, что страны, названные мной, могут быть посредниками (в мирных переговорах). Речь идёт как раз о заявлении главы партии Шольца, где было объявлено об инициативе создания международной комиссии из посредников - Индии, Китая, Турции и Бразилии", — сказал Клочок.

Ситуация складывается так, что есть ряд внешних факторов, которые давят на Россию для прекращения войны, подытожил он. В то же время РФ понимает, что ее способность воевать в дальнейшем будет зависеть от сотрудничества с вышеназванными странами, особенно с Китаем и Турцией.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду о мирных планах в отношении Украины:

"Сейчас санкционная политика в отношении этого теневого флота России на Западе усилилась. Путин это понимает, потому и повышает ставки на фронте. Он бросает все свои последние силы, чтобы отвоевать позиции, показать свое превосходство", — добавил эксперт.

Но и Украина также это понимает, поэтому курская военная операция продолжается.

"Но это не означает, что начало переговорного процесса покажет уменьшение огня до нуля или его полное прекращение по линии фронта. Это будет лишь началом процесса, который продлится определенное время. Какое именно - спрогнозировать сейчас очень сложно", — отметил Клочок.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Переговоры с Россией - что предлагают Китай и Бразилия

Как писал Главред, китайцы и бразильцы согласовали так называемый документ из шести пунктов "для урегулирования украинского кризиса". Осуждения преступлений Москвы и вывода российских войск из Украины там нет.

При этом Китай утверждает, что так называемый консенсус Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине - якобы получил поддержку в более чем 110 странах мира.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский раскритиковал позицию правительства Луиса Инасио Лула да Силвы относительно войны, которую начала страна-агрессор Россия. В интервью с Metrópoles он заявил, что позиция Бразилии выглядит достаточно "пророссийской".

"У меня был хороший разговор с президентом Лулой, и я думал, что он меня понял. Я был благодарен встрече с ним, и я был очень открытым, абсолютно открытым. Я думал, вы увидите на своем опыте понимание того, что происходит, а не только политическое умиротворение", - подчеркнул Зеленский.

Само предложение урегулирования войны от Китая и Бразилии президент назвал деструктивным политическим заявлением, тем более, что консультаций с Киевом по нему не было.

Пекин принял во внимание заявление украинской стороны, но продолжит действовать на основе именно этой мирной инициативы, ответили в КНР.

Кроме того, итальянская газета La Repubblica писала, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план, согласно которому страна-агрессор РФ может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями. На что в ОП дали однозначный ответ: Киев, подчеркнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в будущих переговорах с агрессором будет настаивать исключительно на "формуле" Зеленского.

Формула мира инфографика
Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

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перемирие новости России Бразилия Владимир Зеленский Владимир Путин Олаф Шольц мирные переговоры с Россией Валерий Клочок
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