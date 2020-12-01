"Положили глаз": в Крыму дно высохшего водоема хотят отдать под застройку

Оккупанты намерены застроить территорию водоема / УНИАН

Возле оккупированного Севастополя, в селе Орлиное, территорию крупного водоема Байдарской долины хотят отдать под застройку.

Об этом заявили местные жители, которые обнаружили, что территория водоема пропала из кадастровой карты. Тем временем оккупанты заверяют, что не планируют застраивать пруд, пишут Крым.Реалии.

Общая площадь территории Байдарской долины составляет более 46,3 гектаров, а в наиболее полноводные годы площадь зеркала воды пруда превышала 8 гектаров. Около двух лет назад водоем полностью пересох.

"На публичной кадастровой карте России указано, что земельный участок может использоваться "для строительства и обслуживания здания жилищного и общественного назначения". Как такое могло случиться, жители Байдарской долины не понимают, но при этом они уверены, что "глаз на эту территорию положили застройщики". Кроме вида разрешенного использования, у этого участка появился официальный адрес: улица Владимира Высоцкого, 9", – пишет издание.

Отмечается, что Туринский пруд загадочным образом исчез в апреле 2019 года, когда еще летом 2018 года он был полноводным. Местные жители считают, что это произошло "в интересах третьих лиц".

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За месяц до инцидента был проведен аукцион, по итогам которого территорию Туринского пруда отдали в пользование коммерческой компании, с которой власти заключили договор водопользования.

После того, как информация была предана огласке, так называемый "глава" поселковой администрации Александр Богуш заявил, что потребовался аварийный сброс воды из-за нарушений в работе водовыпуска и протекания дамбы.

Местный житель Ленур Усманов подтверждает, что проблемы с гидротехническими сооружениями на пруду действительно были.

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