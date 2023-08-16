"Полуостров превращается в остров": в ВСУ рассказали о проблемах россиян в Крыму

Оккупанты пробуют ремонтировать мосты после ударов ВСУ. Для этого они создают ремонтные базы, но им трудно найти персонал, так как эта работа опасна.

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Оккупанты пытаются ремонтировать мосты в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Логистика российских оккупантов во временно оккупированном Крыму усложнилась и замедлилась. В результате для военных нужд они теперь используют гражданские направления транспортировки, которые пока еще функционируют после ударов ВСУ. Об этом во время телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, "действительно полуостров все больше превращается в остров в логическом смысле, потому что усложнена и замедлена логистика".

"Но остаются еще пути, по которым она (логистика, - ред.) может быть осуществлена. Но она перегружена на тех путях, потому что для военных нужд используют те же направления, что и для гражданских", - рассказала Гуменюк.

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Речь идет именно о материковой части, добавила спикер.

Что касается мостов, в том числе и Крымского, то их россияне пробуют ремонтировать. Для этого они создают ремонтные базы, но им трудно найти персонал, так как эта работа опасна. Поэтому оккупанты находят "добровольцев", заставляя их работать под дулом пистолета.

"И если туда уже попали, то это зона достижения оружия Сил обороны. А это значит, что и понтонные переправы, как альтернативные, там тоже не в абсолютной безопасности", - добавила она.

Крымский мост - последние новости

12 августа в сети появились фото и видео окутанного дымом Крымского моста. Сообщалось о взрывах и работе российской ПВО.

Оккупанты перекрывали транспортное движение, а гауляйтер Крыма Сергей Аксенов пожаловался на ракетную атаку. Все ракеты были якобы сбиты.

Утверждалось, что дым над мостом - это "завеса". В то же время пользователи справедливо отмечали, что вместе с белого цвета "завесой" над объектом поднимался и темный столб дыма.

В последний раз Крымский мост атаковали неизвестные беспилотники 17 июля. Тогда взрывом была повреждена одна опора и автополотно. Движение осуществлялось реверсивным образом.

Позже Служба безопасности Украины предоставила журналистам кадры применения экспериментального морского беспилотника для совершения атаки на Крымский мост 17 июля. Видео показал американский телеканал CNN.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал CNN об уникальной разработке СБУ - морских дронах Sea baby, которые успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

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