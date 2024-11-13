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После войны последствия ударов по энергетике все еще будут ощутимы: прогноз эксперта

Анна Косик
13 ноября 2024, 03:03
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Проведение ремонтных работ на энергообъектах будут отображаться на внедрении отключений.
Затемнение, лампа
Последствия от войны Украина в энергетическом плане будет ощущать еще несколько лет / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что сказал Корольчук:

  • Ремонтные работы на энергообъектах Украины продолжаются
  • Рост потребления будет порождать отключения

Учитывая текущее состояние энергосистемы, продолжительность возможных отключений электроэнергии во время ремонтных работ может быть более ощутимой. Об этом в интервью Главреду рассказал энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, в случае повышения потребления, как это наблюдалось летом, существует вероятность возобновления отключений. Однако продолжительность и частота таких мероприятий будут зависеть от технического состояния системы и объемов нагрузки.

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Эксперт отметил, что сейчас много внимания уделяется распределительной генерации. С одной стороны, это может способствовать частичному снижению нагрузки на энергосистему, но с другой - частные производители электроэнергии, которые инвестировали в строительство генерационных мощностей, вероятно, будут продавать электроэнергию по более высокой цене, чтобы компенсировать свои расходы.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Корольчук добавил, что даже при самых оптимистичных условиях, если война завершится, Украине придется еще как минимум два года ощущать ее последствия, хотя, вероятно, уже в более легком формате.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, о том, что Киев и Львов оказались перед угрозой блэкаута накануне зимы заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. По его словам, в этих городах самая сложная энергетическая ситуация среди всех городов Украины.

Ранее Главред писал, что украинские атомные электростанции находятся в постоянной опасности из-за воздушных атак России и если враг нацелится на атомные блоки, то это остановит работу украинских АЭС.

Накануне директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что Украина приложила немало усилий для улучшения защиты энергообъектов от возможных вражеских атак, а также подготовила аварийные бригады. Поэтому вероятность многочасовых отключений света крайне низкая.

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Кто такой Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

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свет Юрий Корольчук новости Украины отключения света
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