"Это конец света?": пострадавшие на Житомирщине рассказали о жутких пожарах

В Украине продолжаются масштабные пожары / dsns.gov.ua

В Житомирской области бушевали мощные пожары, в результате которых пострадали несколько населенных пунктов.

В частности, бушевавшее пламя уничтожило жилые дома местных жителей в селе Лычманы Овручского района.

По словам местных жителей, в пострадавшем от пожаров селе осталось всего четыре дома - остальные сгорели, передает ТСН.

"Мы к канаве бежали и горела земля. Легли в канаву, намочили полотенца, потому что погорели бы. Взорвался с горючим КамАЗ, сарай горит, дома горят. Закрывала полотенцем лицо детям, чтобы не угорели. Артем надышался угара – ночью болел живот, голова. Выпустили из хлевов корову, кобылу, все. Вспахали вокруг домов и они не погорели. Учительница английского языка взяла свой бус с мужем, приехали, забрали детей босых, грязных. Увезла их подальше, чтобы они воздухом подышали. Задыхались - все черно было. Клуб почти загорелся – мы срывали шифер. Если бы загорелся клуб – здесь бы уже ничего не осталось. Шифер бы стрелял.

Мы сидим в канаве с нами сидит пожарный. Артем сидит и молится "Отче наш..." и кричит мне: "Мама, это уже конец света?". Представьте, какова была ситуация. Может Бог и смилостивился над нами", - рассказала женщина, которая пережила пожар в селе.

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Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о ситуации с лесными пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

"Открытое пламя сейчас осталось в 4 местах. Там работает более 100 единиц техники, работники ГСЧС и лесники. Кроме того, для тушения пожаров привлекли авиацию и противопожарный поезд. Также продолжается ликвидация пожара в Зоне отчуждения. Там также работает достаточно техники и людей. Угрозы объекту Укрытие и хранилищу радиационных отходов нет", - написал Ермак в своем Facebook.