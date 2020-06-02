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В Минобразования рассказали, как жителям Донбасса и Крыма поступить в ВУЗы Украины без ЗНО

2 июня 2020, 18:35

Государство расширило сеть образовательных центров для абитуриентов.

абитуриенты
Крымчане и дончане должны подать документы с 9 июня по 23 октября / фото: vkurse.ua

В рамках вступительной кампании-2020 абитуриенты из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма смогут поступить в украинские ВУЗы без Внешнего независимого оценивания. Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня по 23 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Как утверждают в министерстве, ранее абитуриенты из находящегося под российской оккупацией Крыма могли поступить в украинские университеты только через образовательный центр Крым-Украина, а абитуриенты из захваченного российско-террористическими войсками Донбасса – только через центр "Донбасс-Украина".

Однако теперь государство расширило сеть образовательных центров, вследствие чего абитуриенты могут выбрать любой из почти 100 ВУЗов для получения высшего образования.

Для того чтобы принять участие в конкурсе для поступления на бюджет, данной категории украинцев нужно подать заявление, а также специальную образовательную декларацию. Сделать это можно в образовательных центрах. Для крымчан крайний срок – 20 августа, для тех, кто из Донбасса – 22 августа.

Желающие учиться на контракте могут подавать заявления до 23 октября.

Что нужно, чтобы принять участие в конкурсе на бюджет

  • посетить образовательный центр
  • подать заявление
  • заполнить образовательную декларацию

Сроки подачи документов

  • для крымчан – не позднее 20 августа
  • для жителей Донбасса – до 22 августа

Ранее в Минобразования рассказали, когда будет Внешнее независимое оценивания и назвали даты.

новости Украины новости Донецка новости Луганска новости Крыма Минобразования вступительная кампания
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