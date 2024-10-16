Потери России в Украине - официальные данные на 16 октября

Российская оккупационная армия сократилась на 1450 человек.

https://glavred.info/ukraine/poteri-rossii-v-ukraine-oficialnye-dannye-na-16-oktyabrya-10605686.html Ссылка скопирована

Потери России в Украине / Коллаж Главред, фото: Главред, facebook.com/GeneralStaff.ua

Потери РФ в Украине растут с каждым днем. Генеральный штаб каждое утро обновляет данные, предоставляя точную информацию о потерях врага за сутки.

Потери России в Украине по состоянию на 16 октября

Потери врага за сутки составили:

личного состава - около 1450 человек,

танков - 9 ед,

боевых бронированных машин - 30 ед,

артиллерийских систем - 29 ед,

РСЗО - 0 ед,

средства ПВО - 0 ед,

самолетов - 0 ед,

вертолетов - 0 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 31,

крылатые ракеты - 0,

корабли - 0 ед,

подводные лодки - 0 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 78 ед,

специальная техника - 0.

Потери врага за сутки / Фото: Главред

Потери России за всю войну:

видео дня

личного состава - около 672850 чел,

танков - 8997 ед,

боевых бронированных машин - 17969 ед,

артиллерийских систем - 19459 ед,

РСЗО - 1231 ед,средства ПВО - 978 ед,

самолетов - 369 ед,

вертолетов - 329 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17050,

крылатые ракеты - 2620,

корабли /катера - 28 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26732 ед,

специальная техника - 3441.

Сводка от Командования Воздушных Сил ВСУ в ночь на 16 октября 2024 года

По данным ВС ВСУ, ночь на 16 октября 2024 года (с 19.00 15.10 по 07.00 16.10) враг нанес удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400 с ВОТ Донетчины, управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской обл., а также 136-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 07.00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется.

Более 20 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!

Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись в направлении РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред