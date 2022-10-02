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"Позорище, полный бред": оккупанты жалуются на металлолом вместо танков

2 октября 2022, 16:33

Оккупанты поясняют, что сообщения и сюжеты пропаганды РФ об успехах в Украине полностью фальшивые.

Потери России в Украине
Оккупанты жалуются на катастрофу в Украине / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

Российские оккупанты жалуются на то, что командование заставляет их участвовать в боевых действиях на морально и технически устаревшей бронетехнике.

В частности, об этом рассказал военнослужащий 6-й армии 138-го отдельного мотострелкового дивизиона РФ в разговоре с матерью. Перехват публикует Главное управление разведки Минобороны.

При этом солдат-оккупант поясняет, что сообщения и сюжеты пропаганды РФ об успехах в Украине полностью фальшивые.

Он также рассказал о реальном положении дел среди оккупантов:

  • "Все, что показывают - полный бред";
  • "Ты бы видела. Мы когда сопровождали колонну техники - это (нецензурно, - ред.). 1050-х годов, 1960-х. И все в единичных, штучных: три танка, пять БМП, мотолыг. Ничего, (нецензурно, - ред.) нет";
  • "У нас все старое. И еще тебе больше скажу: мы еще и (нецензурно, - ред.) технику. Я каждый раз поражаюсь тому, что показывают по телевизору. Параша это все";
  • "Тут стыд и срам вообще происходит. Технику мы смотрели - аж слезы наворачивались. Четыре танка, ржавущие. Как они едут - вообще непонятно. Убитые, прожженные";
  • Стреляем знаешь чем. Что мы в Белгороде были, что здесь. Самое крутое - это С-300. Штучно выстреливают они. То есть разово, раз в день, грубо говоря. Видимо, я так понимаю, снарядов-то нет (нецензурно, - ред.). Плохо подвозят их";
  • "В общем, позорище такое - кошмар. Все, что говорят по телевизору - бред".

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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