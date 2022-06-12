"Придем за вами": в день города Энергодар бойцы ТрО передали "привет" рашистам

Бойцы ТрО Запорожской области / Скриншот

Бойцы территориальной обороны Запорожской области пообещали, что скоро город Энергодар будет освобожден от российских захватчиков.

Соответствующее видео было опубликовано в День Энергодара. Защитники Украины заявили, что ждут приказа, чтобы выбить оккупантов из Энергодара.

При этом они пожелали жителям Энергодара, находящимся в оккупации, терпения и спокойствия.

"Сейчас мы защищаем город Запорожье, но мы готовимся к наступлению и мы ждем приказа на наступление. Украина будет освобождена! Энергодар будет освобожден!" – пообещали защитники жителям Энергодара.

Кроме того, защитники Украины предупредили оккупантов, что за совершенные преступления им придется отвечать.

"А также я хотел бы добавить и обратиться непосредственно к оккупантам. И предупредить их о том, что за каждый разрушенный город, за каждого убитого человека и младенца – они будут отвечать. Мы скоро придем за ними", - отметил один из бойцов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожской области российские оккупанты на захваченных ими территориях проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации в безопасные регионы Украины и грабят аграрные предприятия.

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