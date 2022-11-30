"Приезжайте в Украину и увидите всё сами": Зеленский поставил на место Маска из-за "формулы мира"

Зеленский поставил на место Маска / Коллаж фото Офис президента, Instagram Mask

Известный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск предложил Украине "мирные инициативы", которые, по его мнению, помогли бы закончить войну. Однако его такая "формула" не подходит Украине, ведь она не решит проблему.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такие заявления и призвал Маска лично приехать в страну, чтобы увидеть последствия "русского мира". Об этом сообщает The New York Times.

Зеленский считает, что рассказывать о том, как можно закончить войну лишь после увиденных своими глазами последствий.

"Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто начал и когда мы можем ее закончить", — сказал Зеленский.

Что предлагал Илон Маск

Напомним, ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

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