Пригожин анонсировал скорое закрытие ЧВК "Вагнер": "мы войдем в историю"

Основатель группы боевиков-"вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" уже заканчивается.

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Пригожин анонсировал закрытие ЧВК "Вагнер" / Соцсети, скриншот

Евгений Пригожин, который не так давно заговорил о якобы достижении "поставленных целей" на фронте в Украине, теперь утверждает, что в РФ заканчиваются "вагнеровцы". Он анонсировал закрытие своей группы боевиков. Об этом Пригожин лично заявил, общаясь с российским пропагандистом. Видео уже разлетелось в Сети.

Он отметил, что в закрытии ЧВК ничего страшного нет, "так бывает".

"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается. ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать", - сказал Пригожин.

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Он также размечтался о том, что ЧВК "Вагнер" "войдет в историю".

Смотрите видео о том, как Пригожин рассказывает о прекращении существования ЧВК "Вагнер":

Пригожин анонсировал закрытие ЧВК "Вагнер" / скриншот

Заявления Пригожина о войне в Украине

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал статью, в которой заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину надо поставить "жирную точку" в этой "СВО", так как оккупанты уже "достигли запланированных результатов".

Российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов считает, что недавняя статья главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о завершении войны является не очень качественной попыткой популизма, которой не стоит придавать большого значения.

Политолог Алексей Кошель считает, что главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин "сошел с рельсов", играя в политические игры. Он убежден, в том, что у "повара Путина" явственно прослеживается срыв. Вместе с тем он считает, что Кремль уже подготовил сценарий и "поправит" Пригожина достаточно строгим способом — либо "Новичком", либо автокатастрофой.

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