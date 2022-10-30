"Прилеты" у Антоновского моста: в захваченном РФ Херсоне прогремели мощные взрывы

Примерно в 20:05 30 октября в Херсоне прогремели мощные взрывы.
Мощные взрывы прогремели в захваченном оккупантами РФ Херсоне в воскресенье вечером, 30 октября.
О новой "бавовне" в областном центре сообщает Суспильне.
Как пишут пророссийские Telegram-каналы, в Херсоне якобы работают системы ПВО.
В то же время по данным херсонских Telegram-каналов, взрывы прогремели в районе Антоновского моста.
По их данным, примерно в 20:05 30 октября в пригороде Херсона прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, взрывы произошли в районе Антоновского моста.
При этом в сети публикуют запись мощных взрывов, которые слышали жители оккупированного Херсона.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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