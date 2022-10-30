"Прилеты" у Антоновского моста: в захваченном РФ Херсоне прогремели мощные взрывы

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Мощные взрывы прогремели в захваченном оккупантами РФ Херсоне в воскресенье вечером, 30 октября.

О новой "бавовне" в областном центре сообщает Суспильне.

Как пишут пророссийские Telegram-каналы, в Херсоне якобы работают системы ПВО.

В то же время по данным херсонских Telegram-каналов, взрывы прогремели в районе Антоновского моста.

По их данным, примерно в 20:05 30 октября в пригороде Херсона прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, взрывы произошли в районе Антоновского моста.

При этом в сети публикуют запись мощных взрывов, которые слышали жители оккупированного Херсона.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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