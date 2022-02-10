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Таскала по классу: что ждет учительницу, набросившуюся на младшеклассника в Харькове

10 февраля 2022, 11:19
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В горсовете Харькова действия учительницы назвали "непедагогичными".

Школа
В школе Харькова учительница грубо обращалась с учеником / УНИАН

Получила продолжение история в Харькове, где учительница английского языка специализированной школы № 77 грубо обращалась с учеником младших классов.

Женщина получила выговор за применение силы к ученику, сообщила глава городского департамента образования Ольга Деменко, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Чем закончился скандал

Подчеркивается, что инцидент обсудили с педагогическим коллективом школы и сотрудниками управления ювенальной превенции харьковской полиции.

Родители ребенка признали, что их сын "вел себя не лучшим образом".

"Я извинилась перед ними от имени горсовета… Это неприятная ситуация, и мы совершенно не оправдываем действия учителя, какими бы ни были обстоятельства, спровоцировавшие ее на такой поступок. Это непедагогично, и так делать нельзя", — подчеркнула Деменко.

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Что грозит учительнице

Глава департамента выразила уверенность, что увольнение учительницы было бы чрезмерным наказанием за проступок.

"Учительница работает в школе почти 10 лет, она характеризуется положительно, ранее к ответственности не привлекалась. Ее поддерживают другие учителя и родители. Это была досадная ошибка с ее стороны, которую, надеюсь, она больше не повторит", — заверила она.

Ольга Деменко также анонсировала профилактические беседы в школах и детских садах Харькова в связи с инцидентом.

Что известно об инциденте

Напомним, ранее появилась видеозапись, на которой запечатлено, как учительница тянет мальчика через класс за руку и затем толкает его на парту. В полиции пообещали провести проверку.

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